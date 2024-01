Accord gouvernement-Banques-travailleurs locaux de la MINUSMA / Objectif : trouver une solution dans la gestion des prêts des travailleurs locaux de la mission onusienne

Le ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation a abrité, le vendredi 12 janvier 2024, la cérémonie de signature du protocole d’accord entre le gouvernement du Mali, l’Association du staff local de la MINUSMA (ASLAM) et les banques (BNDA et BDM SA).

La signature de ce document permettra de faciliter le remboursement des encours de prêts contractés par le personnel local de la MINUSMA dans les livres des banques. La cérémonie de signature était présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Colonel Abdoulaye Maïga, en présence du ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré ; du ministre de l’industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo ; du président de l’ASLAM, Daouda Berthé ; des responsables de la BNDA et de la BDM SA et d’autres personnalités.

Après la signature du document par les différentes parties, le président de l’ASLAM, Daouda Berthé, a fait savoir que la cérémonie de signature du protocole d’accord entre le Gouvernement, l’ASLAM et les Banques est le fruit de plusieurs étapes de concertations entre les parties. Elle est aussi, dit-il, une réponse à la requête de l’ASLAM au Gouvernement dans la recherche des solutions dans la gestion des prêts des travailleurs de la MINUSMA.

Par ce protocole, ajoute-t-il, l’ASLAM engage ses membres à céder 50% de leurs droits (indemnités et/ou pension) pour le remboursement anticipé du montant dû de leurs prêts en cours et aux banques d’accepter la quote-part de 50% des droits du travailleur (indemnités et/ou pensions) en déduction anticipée du montant dû de leur prêt en cours sans frais ou pénalités. « Je saisis l’occasion pour exprimer toute ma gratitude au nom de l’ensemble de mes collègues aux Banques partenaires (BDM-sa et BNDA) pour la collaboration franche au cours de ces 10 ans ayant permis à beaucoup de nos collègues de réaliser des projets. Je profite également pour rappeler leur sagesse, leur indulgence afin de bien vouloir lever les restrictions sur les comptes de nos collègues qui les empêche d’accéder à leurs maigres ressources pour subvenir aux besoins de leurs familles », a-t-il conclu.

Les directeurs généraux de la BNDA, Badara A Coulibaly et de la BDM SA, Ibrahima N’Diaye ont tous fait savoir que ce protocole d’accord est important car contribue à l’apaisement du climat social. Pour sa part, le ministre d’Etat, le Colonel Abdoulaye Maïga, a précisé que parmi les mesures d’atténuation, figure l’initiative de mesures d’accompagnement des employés de la MINUSMA. « Ainsi, un projet de Protocole d’Accord pour le remboursement des encours de prêts des travailleurs de la MINUSMA a été élaboré de manière participative par mon homologue chargé de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, au nom du Gouvernement.

Le document qui vous est soumis cet après-midi se veut un outil pertinent, efficace et efficient, afin de faciliter le remboursement des encours de prêts contractés par le personnel local de la MINUSMA dans les livres des banques. Il constitue une réponse aux inquiétudes et appréhensions que nos concitoyens de I’ASLAM peuvent ressentir », a conclu le ministre Maïga.

Dans une interview accordée à la presse, le ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré, a remercié les banques pour leur disponibilité, leur engagement patriotique à accompagner le gouvernement. Elle a souhaité que la mise en œuvre de ce protocole d’accord puisse avoir des résultats escomptés. Enfin, elle a indiqué qu’avec la signature de ce protocole d’accord, le gouvernement veillera à faciliter l’insertion socioprofessionnelle des ex- travailleurs de la Minusma ; les banques renonceront aux frais de pénalité concernant les remboursements des prêts des ex- travailleurs de la MINUSMA ; et l’ASLAM versera les 50% de pension, d’indemnité aux banques.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :