Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a organisé, ce jour 05 mai 2022, une table ronde de ses partenaires stratégiques.

La table ronde avait pour but de mobiliser les partenaires bilatéraux et multilatéraux autour des activités de jeunesse, de promotion de la paix par le sport, des actions d’instruction civique et de construction citoyenne, ainsi que de promotion du volontariat au Mali.

La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maiga.

La rencontre a enregistré, outre la présence du Coordinateur résident du Système des Nations Unies au Mali et du Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Mali, la participation des agences et organismes suivants : PNUD, OIM, UNICEF, UNESCO, PAM, FAO, UNHCR, UNFPA, ONUSIDA, ONUDI, ONU-FEMMES, Plan Mali International et Coopération italienne.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne se réjouit que, malgré un contexte difficile, marqué par des contraintes économiques particulières, la table ronde a tenu toutes ses promesses en mobilisant la somme de trois milliards deux cent quarante-neuf millions cent trente-huit mille (3 249 138 000) FCFA.

Le ministre, Mossa Ag Attaher, remercie l’ensemble des partenaires pour leur présence et leur engagement aux côtés du Gouvernement du Mali, lors de cet évènement de haute portée.

Source: MJS

