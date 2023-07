Mon histoire est celle d’un engagement, d’une résilience et d’une passion pour avoir un impact positif sur la vie des filles et des femmes en Afrique de l’Ouest. En tant que survivante de violences basées sur le genre, j’ai fondé une organisation à but non lucratif à New York, avec une mission unique : prévenir et lutter contre les violences basées sur le genre à l’endroit notamment des filles et des femmes dans six pays d’Afrique de l’Ouest. Voici en quelques mots l’histoire de comment j’ai transformé l’adversité en actions positives et pris la tête du changement.

Reconnaissant le pouvoir de l’unité et des efforts collectifs, j’ai travaillé à établir un réseau d’activisme à New York. L’objectif était de collaborer avec des individus et des organisations partageant les mêmes valeurs, en combinant nos forces et nos ressources pour avoir un impact plus important. Notre mission commune était de fournir un soutien et des ressources aux femmes et aux filles dans le besoin.

Favoriser de solides connexions

Au fil des années, j’ai développé un réseau solide au sein des secteurs publics et privés, des communautés locales et des institutions de sécurité en Afrique de l’Ouest et dans les régions du Sahel. Ces connexions ont été essentielles pour amplifier notre message et obtenir du soutien pour notre cause.

Mon parcours en tant que survivante de violences basées sur le genre m’a conduite à devenir une actrice du changement. Fonder une organisation à but non lucratif à New York et en Afrique (Sahel) et travailler sans relâche avec une équipe de bénévoles engagés pour prévenir les violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest qui a été à la fois un défi et une récompense. Je reste engagée à autonomiser les vies et à créer un monde sans violence pour les filles et les femmes de la région et au-delà. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur et garantir justice, dignité et sécurité pour tous. J’ai encore beaucoup à apprendre aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Aïda H. Oualate

Fondatrice (JDWS), Malienne/Américaine

