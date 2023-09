AIGE- Police Nationale : Brainstorming sur la Gouvernance électorale

Le secrétaire général de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE), le Colonel Boussourou DRAME, ainsi que le Chef du Département des Relations Publiques, Aliou Ahamadou SANGHO, ont animé ce mercredi 13 septembre 2023, une conférence sur la gouvernance électorale en République du Mali, notamment les attributions, le fonctionnement et l’organisation de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections. La conférence s’est tenue au Centre de Formation spéciale des Élèves Commissaires, en présence du directeur dudit Centre, le contrôleur principal Issa Fomba, ainsi que de plusieurs centaines d’élèves Commissaire de Police. Les conférenciers ont fait l’historique de l’Administration électorale et ont rappelé l’importance de la Police Nationale dans l’organisation de toutes les élections. Lors des échanges avec les conférenciers, les élèves commissaires ont fait montre d’un grand intérêt pour le processus électoral dans lequel la Police nationale « joue un rôle crucial », selon le secrétaire général de l’AIGE.

Prévention de la violence électorale : L’AIGE met la main à la pâte

Dans le cadre de la prévention de la violence électorale, la désinformation et les discours de haine en période électorale, le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections, Moustapha SM CISSE, a reçu en audience ce mercredi 6 septembre 2023, une mission du PNUD conduite par Gianpiero Catozzi coordinateur du programme assistance électorale. Celui-ci était accompagné du Coordonnateur « Prévention de violence électorale et promotion de la gouvernance démocratique » du Projet d’Appui aux Réformes et aux Élections au Mali (PAREM), Didier Jean-Luc SEMIEN. Le développement d’une architecture opérationnelle d’un système pour prévenir et mitiger la désinformation et discours de haine, un mapping des acteurs et initiatives existants au Mali dans le cadre de la prévention de la violence électorale et de la prévention des conflits, sont entre autres points qui ont été abordés pendant l’audience. Laquelle s’est déroulée en présence de plusieurs membres du collège de l’AIGE.

Département des Relations Publiques de l’AIGE.

