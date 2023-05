Le jeudi 27 avril 2023, le Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko a procédé à l’inauguration du nouveau siège de la délégation de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) sur le site de la zone aéroportuaire du Mali. A cette cérémonie, en plus du Directeur Général de l’ASECNA, Mohamed Moussa et son staff, on notait la présence entre autres des cadres du ministère des Transports et des Infrastructures, du maire de la CVI Boubacar Keïta ainsi que de nombreuses personnalités.

Apres avoir souhaité la chaleureuse bienvenue à la délégation de l’ASECNA, Mme le ministre en charge des Transports et des Infrastructures n’a pas manqué d’exprimer toute sa joie à l’occasion de l’inauguration de ce joyau architectural. Selon elle, l’ASECNA évolue essentiellement dans la sécurité aérienne, où elle a réussi un solide ancrage dans l’environnement institutionnel africain. De même, elle n’est pas restée indifférente au fonctionnement de l’ensemble du secteur de la sécurité aéronautique qui, en Afrique en général et au Sahel en particulier, montre ses limites, découlant de facteurs essentiellement exogènes.

En effet, la construction de cet immeuble flambant neuf, bâti en R+3 pour abriter le siège de la délégation d’ASECNA au Mali constitue, aux yeux du Ministre Dembélé Madina Sissoko , un témoignage éloquent de l’engagement souverain des plus hautes autorités du Mali à doter le personnel de l’ASECNA d’un cadre approprié de travail. Afin qu’il fournisse des services de qualité en matière de navigation aérienne et de météorologie aéronautique. Ce qui fera dire à la cheffe du Département des Transports et des Infrastructures que ce siège est le fruit de l’accompagnement constant que l’Etat du Mali reçoit de l’ASECNA , conformément au contrat de délégation de gestion des activités aéronautiques nationales qu’il a conclu avec ladite agence. Avant d’ajouter que la délégation de l’ASECNA a pour mission la fourniture des services de la navigation aérienne et de la météorologie, l’exploitation et la maintenance des installations aéronautiques. Par ailleurs, malgré la spécificité et l’importance de sa mission dans le secteur aéronautique en matière de sécurité aérienne, que l’ASECNA ne disposait pas de locaux appropriés à Bamako. Ce manquement est désormais un vieux souvenir grâce aux efforts conjugués des deux parties.

« Vous comprenez dès lors l’intense activité déployée pour que la délégation de l’ASECNA soit dotée d’un siège à la dimension de son statut et de sa mission et compatible avec le prestige de l’institution internationale », a fait savoir Mme le Ministre en charge des Transports. Tout en rappelant, le bienfondé de la dynamique du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali à cet effet. Lequel, après avoir approuvé le plan de financement sur budget propre, a autorisé l’ASECNA par la Résolution n°2018 CG 29-02 du 16 janvier 2018 à mettre en œuvre le projet de construction du siège de sa délégation au Mali. Par la suite, le marché de construction d’un montant d’environ de 3 milliards de FCFA HT/HD a été notifié le 19 juillet 2019 pour un délai d’exécution de 24 mois.

Dans la même dynamique, le Ministre Dembélé Madina Sissoko a exhorté à tirer de ce nouveau cadre de travail, une tenace motivation pour l’atteinte des objectifs de performance concernant la gestion du trafic aérien, l’information aéronautique, le niveau de protection contre l’incendie, la disponibilité des équipements de communication et de navigation ainsi que celle des données météorologiques opérationnelles.

Pour sa part, le DG de l’ASECNA Mohamed Moussa, a indiqué à juste titre que le travail aérien demande la sérénité, la liberté et la mise à disposition totale de son potentiel au service de la sécurité des passagers de secteur de l’aviation civile. Mais aussi, au service de projet du développement du pays et au service de l’aviation civile internationale.

Par Fatoumata Coulibaly

