Amélioration du plateau technique sanitaire : La Fondation Orange Mali offre des équipements et médicaments au ministère de la Santé d’une valeur de plus de 167 millions F CFA

La Fondation Orange Mali, dans sa politique d’accompagnement du gouvernement et de la société civile en matière de lutte contre la pauvreté et de soutien aux populations défavorisées, a fait don d’une valeur de 167 460 000 F CFA au ministère de la Santé et du Développement social. Le don, composé de kits de césarienne et de 20 tricycles ambulances, a été réceptionné le lundi 22 janvier 2024 dans l’enceinte du ministère de la Santé par le secrétaire général dudit département Abdoulaye Guindo.

Pour améliorer le plateau technique sanitaire, la Fondation Orange Mali prête main forte aux structures sanitaires. C’est ainsi qu’elle a remis des équipements et médicaments au ministère de la Santé et du Développement social. Un don qui, selon l’administratrice générale de la Fondation Orange Mali, Mme Coulibaly Hawa Diallo, va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

L’administratrice de la Fondation Orange Mali, avant de procéder à la remise, a rappelé que ce don fait suite à une requête du ministère par rapport à l’insuffisance de kits de césarienne au niveau de nos structures sanitaires. Et aussi aux besoins de motos ambulances pour les centres de santé éloignés.

Au total 20 motos ambulances et 2000 kits de césariennes ont été donnés au ministère de la Santé. Cette remise s’inscrit dans un projet de don global d’un montant de 300 millions de F CFA, aux dires de la représentante de la Fondation Orange Mali. Elle a surtout soutenu que ces motos ambulances permettront de transporter les malades surtout les femmes enceintes en cas d’urgence sanitaire au niveau du centre de santé de référence.

Les motos ambulances, précise-t-elle, sont destinées aux centres éloignés. Elle ajoute que ces matériels d’une valeur de 167 460 000 F CFA font partie des appuis aux autorités sanitaires au titre de l’année 2023. Elle révèle aussi que pour soutenir davantage les autorités sanitaires, la Fondation Orange entend mettre prochainement à disposition du Centre national de transfusion sanguine 2 véhicules utilitaires fourgons de collecte de sang et une centrifugeuse frigorifiée de sang, promet la représentante. Par ailleurs, il est à noter qu’au cours de l’année 2024, la Fondation Orange va appuyer les efforts de l’Etat dans sa politique d’amélioration de l’accès à la santé des populations à hauteur de 400 millions de F CFA pour la réalisation d’un projet notamment un centre d’urgence.

Le secrétaire général du ministère de la Santé, Abdoulaye Guindo, en recevant ces dons au nom du ministre Assa Badiallo Touré a remercié la Fondation Orange Mali pour son soutien envers le gouvernement du Mali. Il rappelle que depuis 1990 le Mali a opté pour la politique sectorielle de la santé. C’est-à-dire, rapprocher la santé de la population en prônant la construction des Cscom pour que les populations puissent bénéficier des services de qualité de ce système d’évacuation sur place.

“Dans ce système de référence-évacuation, nous avons au moins trois retards, c’est-à-dire prendre la décision d’amener une femme du ménage au Cscom, du Cscom au CS-Réf et pour une prise de décision”, explique-t-il.

Pour le secrétaire général, en leur donnant des motos ambulances cela facilitera beaucoup le transport des patientes. De surcroit, ça va diminuer de façon drastique la prise en charge des patientes en cas d’urgence obstétricale.

Parlant des kits de césarienne, le secrétaire général de rappeler que depuis 2005 notre pays a opté pour la gratuité de cette pratique médicale. Ce qui a fait que des indicateurs pour la césarienne ont évolué. Cependant, les besoins en kits césarienne vont évoluer, indique-t-il. Et ces kits, à l’en croire, vont permettre à l’Etat d’assurer sa souveraineté de faire la gratuité pour que la population puisse bénéficier de ces soins.

Le secrétaire général exprime sa fierté à la Fondation et promet un bon usage des dons. “Aujourd’hui nous sommes fiers de recevoir ces kits rien que pour la population malienne. Nous remercions la fondation et leurpromettons que cette donation sera utilisée à bon échéant”, conclut-il.

Notons que ces médicaments ont été achetés par la Fondation Orange Mali auprès de la Pharmacie populaire du Mali, dont le PDG, Dr. Mamady Sissoko, était présent à la cérémonie.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :