AMO : La CANAM forme des prestataires sur l’utilisation de l’application «Amo Anywhere»

La salle de Conférence de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) a abrité mercredi dernier (17 janvier 2024) une formation des prestataires de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) sur l’utilisation de l’application de l’outil de gestion «Amo Anywhere». Une initiative de la Direction de l’organisation du contrôle de la qualité des soins (DOCQS) de la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM). Cette formation, qui a concerné les laborantins et les pharmaciens dans un premier temps, consiste à éclairer la lanterne des prestataires sur les différents systèmes d’information et de contrôle sur les assurés AMO.

A rappeler que «Amo Anywhere» est une application de gestion d’accès aux soins intégrés au système d’information à l’identification biométrique et de type web service. Elle permet ainsi de contrôler le droit à l’accès au prestataire ; vérifier le code prescripteur et le numéro des feuilles de soins ; et d’assurer le suivi de leur utilisation. Le principal responsable du DOCQS, Dr Mamady Diawara, a profité de l’opportunité pour faire une présentation globale du nouveau système et une démonstration par rapport à son utilisation permettant ainsi une meilleure compréhension des prestataires présents dans la salle et aussi ceux qui suivaient par vidéo conférence. Une série de questions réponses a suivi cette présentation.

Naby

Avec SERCOM/CANAM

