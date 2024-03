L’APCAM, cette structure jadis enviée des chambres similaires n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis le départ de Bakary Togola et l’arrivée de Sanoussi Bouya Sylla à sa tête. Selon des sources proches de cette assemblée, les problèmes ne cessent de s’entasser et ne donnent même plus envie de travailler dans la dite boite. ” En plus du manque de vision et de projet pour redonner à l’APCAM sa renommée d’antan, les locaux sont délabrés et le service avait même souvent des difficultés pour éponger ses arriérés de factures d’électricité”, regrette un agent de l’APCAM. Un malheur ne venant jamais seul, le personnel contractuel qui constitue le gros lot des agents est de nos jours à trois mois sans salaire et le personnel fonctionnaire travaille aussi sans primes depuis des mois. Le Salon international de l’agriculture qui faisait la renommée de l’APCAM est aussi tombé dans l’eau sous Sanoussi Bouya Sylla.

K.THERA

