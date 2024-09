Association des Jeunes Dynamiques pour leSoutien aux actions des Chefs d’états africains (ADSACEA) Le Directeur général du Pmu-Mali, Fassery Doumbia distingué !

Le Directeur général du Pari Mutuel Urbain (Pmu-Mali) Fasséry Doumbia vient d’être primé par l’Association des Jeunes Dynamiques pour le Soutien aux Actions des Chefs d’Etat Africains (ADSACEA). Cela pour avoir réalisé de très bons résultats en termes de mobilisation des recettes pour le trésor public. Il a reçu cette distinction des mains du président de l’ADSACEA, Moctar Coulibaly, lors du lancement des activités de la célébration des 30 ans du Pmu-Mali.

Monsieur le Directeur Général,

J’ai l’honneur de vous informer que dans le cadre de la récompense des plus méritants pour services rendus à la nation en matière de la mobilisation des recettes au titre de l’exercice 2022-2023, vous avez été retenue sur la liste des récipiendaires comme Homme de l’année 2023.

Un diplôme de reconnaissance pour services rendus à la mobilisation des recettes un Ciwara. Le Directeur Général du Pmu-Mali est un modèle, un repère, une référence, un cadre compétent et dynamique toujours dévoué pour sa patrie”. Voici le contenu de la lettre adressée au Directeur général du Pmu-mali, Fassery Doumbia pour recevoir cette distinction honorifique. C’est avec fierté qu’il a reçu cette distinction des mains du Président de l’ADSACEA, Moctar Coulibaly.

Comme il fallait s’y attendre, Fassery Doumbia a dédié cette distinction à l’ensemble de ses proches collaborateurs et de tous les agents du Pmu-Mali, qui se battent jour et nuit pour que cette entreprise citoyenne puisse atteindre les résultats engrangés.

Pour la petite histoire, le Pmu-Mali sous le leadership de Fassery Doumbia a réalisé un résultat record de 20,9 milliards FCFA au titre de l’exercice 2022. Et ce résultat impressionnant, selon de nombreux observateurs avertis, n’est autre que le fruit de la bonne gouvernance et surtout de la politique de gestion saine mise en place par Fassery Doumbia.

Quand le Directeur général Fassery Doumbia est arrivé, courant l’exercice 2021, la société du Pari Mutuel Urbain du Mali a réalisé un résultat excédentaire d’environ 6,4 milliards de FCFA contre 2,4 milliards en 2020, soit une hausse de 161%.

Ensuite, le Pmu-Mali est passé d’un bénéfice net de 6 397 712 441 FCFA en 2021 à un bénéfice net de 20 911 366 261 FCFA en 2022 (une hausse de 227%) soit une différence de 14 513 653 820 FCFA. En 2023, la société réalise un bénéfice exceptionnel de 22 585 163 605 FCFA contre 20 911 366 261 FCFA en 2022 (une hausse de 7,41%) soit une différence de 1 673 797 344 FCFA.

Pour le total bilan, il passe de 34 744 968 050 FCFA en 2021 à 46 612 163 869 FCFA en 2022 (une hausse de 34,15%) soit une différence de 11 867 195 819 FCFA.

En 2023, le total bilan passe de 46 612 163 869 FCFA en 2022 (une hausse de 1,7%) à 47 411 664 857 FCFA, soit une différence de 799 500 988 FCFA.

Dans une de nos anciennes parutions, nous avions annoncé une réduction des charges d’un milliard FCFA au bout de six mois de gestion seulement. Le Trésor aussi se frotte très bien les mains ces dernières années. Exemple concret : au titre des impôts et taxes, le Pmu-Mali a versé au Trésor public plus de 8,7 milliards de FCFA en 2021 contre 700 millions en 2020, soit une progression de 1098%. Si l’on sait qu’en 2021, le bénéfice était de 6, 4 milliards et qu’en 2023, il est passé à plus de 22 milliards de FCFA,

Notons que plusieurs personnalités ont été distinguées par l’Association des Jeunes Dynamiques pour le Soutien aux Actions des Chefs d’Etat Africains (ADSACEA). Parmi lesquelles figurent, entre autres, l’ancien Président de la République, feu Amadou Toumani Touré, Me Abdoulaye Wade (Ancien Président du Sénégal), Denis Sassou Nguesso (Président du Congo), Ali Bongo (Ancien Président du Gabon), Feu Maréchal Idriss Déby Itno (Ancien Président du Tchad), Amadou dit Diadié Sankaré (Pdg de SAER-Mali), l’homme d’affaires Seydou Kane, Luc Togo (Ancien Directeur de la Canam) l’Inspecteur général des Douanes, Amadou Konaté (Dg des Douanes), Me Jean Claude Sidibé (Ancien ministre des Sports et actuel Président de la Fédération Malienne de Basketball), Colonel Sadio Camara (ministre de la Défense)…

