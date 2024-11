Après Azalaï Talk en avril 2024, la première édition d’Azalaï Pitch a été lancée ce vendredi 1er novembre 2024 dans les locaux de l’hôtel Azalaï. Il a pour objectif de faciliter l’accès au financement des femmes pour leur autonomisation.

Azalaï Pitch est un concours de financement d’entreprises féminines et d’entreprenariat féminin. Azalaï Pitch est une initiative du groupe Azalaï soutenue par sa fondation en collaboration avec BR Consulting et Inexsia. C’est un programme de mentorat exclusif et innovant, conçu pour aider les femmes entrepreneures à franchir une étape clé dans le développement de leur entreprise qui est l’accès au financement.

L’objectif d’Azalaï Pitch est de créer un espace d’échanges dynamiques entre entrepreneures et investisseurs. Pour valoriser les talents féminins à fort potentiel et faciliter l’accès au financement pour accélérer leur croissance.

L’appel à candidature du concours se fera en ligne et durera un mois du 1er au 30 novembre 2024. Il n’existe aucune limite d’âge pour postuler, a souligné Mme Bailly Fatimata Nafo. “Le concours Azalaï Pitch ne concerne que les entreprises détenues majoritairement d’au moins 51 % par une femme. Cela inclut aussi bien la détention du capital que la direction stratégique de l’entreprise. Et le concours est ouvert à toutes les femmes entrepreneures dont l’activité est enregistrée dans l’un des 7 pays où le groupe Azalaï est présent. J’insiste sur le fait que tous les secteurs d’activités sont acceptés. A condition que l’entreprise respecte les normes légales et éthiques en vigueur dans le pays d’enregistrement. L’entreprise doit être enregistrée et activité d’au moins 2 ans. Et la participante doit être disponible pour suivre le programme d’accompagnement de formation et de mentorat prévu dans le cadre du concours”.

Le résultat et sélection des gagnantes aura lieu en décembre 2024. Le coaching et la préparation des pitch se feront au cours du premier trimestre 2025. Le pitch consiste à sortir les femmes de leur zone de confort afin de les préparer à convaincre l’investisseur. Plusieurs opportunités s’offrent aux lauréates, à en croire Béatrice Roby la fondatrice et directrice du cabinet BR Consulting.

“Les lauréates auront accès à des fonds d’investissement pour accélérer la croissance de leur entreprise. Elles bénéficieront d’un accompagnement sur mesure par des experts en incubation et des investisseurs pour soutenir pour soutenir le développement stratégique de l’entreprise. Elles auront de la visibilité, et accéderont à un réseau de partenaires et d’investisseurs clés“, soulignera-t-elle.

Azalaï Pitch est une initiative visant à soutenir et promouvoir les entreprises dirigées par des femmes dans divers secteurs d’activité prête à passer à l’étape supérieure.

Oumou Fofana

