Bamako : Le Commissariat à la sécurité alimentaire mobilise 21 tonnes de riz au profit des sinistrés des inondations

Quelques jours après les inondations dûes aux pluies diluviennes, le gouvernement à travers le Commissariat à la sécurité alimentaire a fait don de 21 tonnes de riz aux sinistrés. Les vivres ont été réceptionnés, hier mardi, par le gouverneur du district de Bamako qui devrait procéder incessamment à la distribution.

Cette première réponse d’urgence aux inondations ont touché deux quartiers majeurs de la commune IV du district de Bamako, le samedi passé. «Ce don s’inscrit dans le rôle de l’Etat de venir en aide aux ménages touchés par une telle catastrophe naturelle. Les dons ont été remis au gouverneur du district qui, avec ses services techniques, va procéder à la distribution aux personnes sinistrées », a déclaré le commissaire adjoint à la Sécurité alimentaire, Moussa Goïta, ajoutant que les vivres remis sont de 21 tonnes, soit 700 sacs de riz. Poursuivant, il a indiqué que prochainement le Système d’alerte précoce du commissariat à la Sécurité Alimentaire va procéder à une évaluation des ménages touchés par les inondations pour envisager d’autres actions humanitaires.

Dans le même ordre d’idée, la Directrice régionale du développement social et de l’économie solidaire, Mme Diarra Maïmouna Famata, annonce que plus de 800 ménages, soit environ 3000 personnes, ont été victimes des inondations dans toutes les communes de Bamako excepté la commune III. Par lesquelles, explique –t-elle, la commune VI a enregistré le plus grand nombre de sinistrés notamment dans les quartiers de Yirimadio et Missabougou. «Nos services ont enregistré environ 340 ménages. Les évaluations sont en cours pour recenser tous les ménages victimes de ces inondations. Les 21 tonnes de riz seront destinées pour l’instant à ces sinistrés de la commune VI », a précisé la Directrice régionale du Développement social.

La ville de Bamako n’est pas la seule partie du pays touchée par les pluies torrentielles à l’origine des inondations. Déjà, les services étatiques ont recensé, depuis le début de l’hivernage, 81 cas d’inondations, 689 effondrements de maisons, 39 768 sinistrés, une centaine de blessés et une vingtaine de pertes en vie humaine sur toute l’étendue territoire. A travers tout le pays, l’on dresse un tableau sombre dû aux pluies diluviennes marquées par des milliers de sinistrés, des maisons effondrées, des champs dévastés, des routes coupées et des dégâts matériels estimés à des centaines de millions. Du sud en passant par le centre jusqu’au nord du pays, l’on dénombre les villes comme Bamako, Gao, Bla, Ségou, Bougouni, Kani-bonzon, Douentza… touchées par les inondations.

Certaines localités ont enregistré des séries de pluviométrie ayant dépassé les 100 mm. A Bamako, les causes de cette inondation s’expliquent, selon la directrice régionale du développement social, par l’installation anarchique des populations dans leurs servitudes obstruant le passage de l’eau, le déversement des ordures solides dans les caniveaux engendrant un débordement des cours d’eaux.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :