A quelques semaines du mois de Ramadan, prévu pour le début du mois d’avril, les mairies et centres secondaires d’état civil de la capitale sont remplis, les jeudi, samedi et dimanche, devenus des jours de mariage au Mali, surtout à Bamako. On y voit des embouteillages monstres et encombrants partout sur les routes à travers la ville. Ainsi, la circulation est régulièrement perturbée par ces cortèges de mariage. Aussi, les Monuments et les Espaces verts sont remplis par les mariés et leurs compagnons pour la séance des photos. Egalement, les grands hôtels et les espaces de loisirs sont animés.

La célébration des mariages en cette période de veille de Ramadan est devenue une tradition, voire même une obligation dans notre milieu social. Ainsi, pour de nombreuses personnes, c’est l’occasion d’entamer une nouvelle vie en se mariant en ce mois béni. Pour d’autres, il s’agit de trouver une femme pour préparer la bouillie «moni tobila» pour la rupture de jeûne.

Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre de quelques mariés et leurs témoins. C’était ce dimanche 13 mars 2022 au centre secondaire d’état civil de Niamakoro, en commune VI du district de Bamako. Ainsi, pour Kassim Doumbia, parent de la mariée Matené Doumbo, «il n’y a pas un temps prédéfini par l’islam pour célébrer un mariage. » Pour lui, toutes les périodes de l’année sont bonnes pour célébrer un mariage. Mais, ajoute-t-il, beaucoup de gens le font à la veille de Ramadan parce que c’est devenu une habitude ou encore parce qu’ils ont vu d’autres personnes le faire. Certains, par contre, pensent que c’est le moment idéal de souhaiter la bienvenue à leur «monitobilaw». En plus, ajoute notre interlocuteur du jour Kassim Doumbia, d’autres le font parce que c’est un mois sacré et béni. « Sinon l’islam, comme je le disais, n’a pas exigé de moment spécifique pour la célébration du mariage », a-t-il dit. Il rappelle que le souhait de l’islam, c’est le mariage réussi où les couples se marient selon la loi du Coran et vivent heureux.

Par ailleurs, cette période est charnière surtout pour les maires secondaires, dit le maire délégué au centre d’état civil de Niamakoro, Seydou Racine Diallo. «Du 1er au 13 mars 2022, j’ai officié trente mariages et vingt-sept déclarations de mariage sont sur les tableaux d’affichage pour la semaine suivante», a-t-il déclaré. Aussi, à l’en croire, quatre-vingt-quatre mariages ont été célébrés durant les mois de janvier et février derniers. Par la suite, M. Diallo nous expliquera que le nombre de mariages va augmenter toujours d’ici la fin de ce mois de mars.

Même constat au Centre secondaire d’état civil de Yirimadio où le Maire, Mamadou Coulibaly, nous déclare avoir enregistré plus de cinquante mariages au cours d’une même semaine , en ce mois de mars 2022.

Il importe de souligner que ce jour, 13 mars 2022, le Centre secondaire d’état civil de Yirimadio a célébré cinq mariages dont un couple a opté pour la monogamie.

Soumaila Sagara, stagiaire

Commentaires via Facebook :