Best of : le Mali à la Une

L’année 2023 a été marquée par plusieurs moments inédits voire inoubliables: référendum, nouvelle constitution, départ de la Minusma, reprise de Kidal…. rétroviseur 2023.

Mali-France-Russie

Plus rien ne sera comme avant. Rarement dans son histoire, le Mali a été autant au cœur des attentions sur la scène internationale. Ses choix stratégiques y sont pour beaucoup. Il s’est beaucoup plus rapproché de la Russie et davantage éloignée de la France. Laquelle peine à digérer la perte de son influence en Afrique de l’Ouest tandis que la Russie est plus que jamais présente sur le sol africain. Le Mali a joué un rôle dans cet état de fait.

Nouvelle Constitution

Nouvelle Constitution, nouvelle République. Laquelle sera effective à la fin de la Transition. Les «lacunes» de la gouvernance du pays sont semble-t-il comblées. Les fruits tiendront-ils la promesse des fleurs ? On attend de voir, le temps restant seul juge.

Nouveau code minier

Plus de 60 ans d’indépendance et les Maliens s’interrogent encore si leur or brille pour eux. Le nouveau code minier en vigueur promet plus de transparence et plus de profit.

Pacte de stabilité

105 milliards FCFA, telle est l’incidence financière du pacte de stabilité sociale et de croissance. Il faut retenir que si 2023 a été servi moins en mouvement de grèves, c’est grâce au respect de ce pacte.

Tombouctou en feu

L’attaque criminelle et ignoble du bateau Tombouctou a frappé la mémoire collective des Maliens et paradoxalement suscité moins de réaction au sein d’une opinion internationale très attentive à ce qui ce passe au Mali.

Minusma s’en va

Insécurité, stabilité ! Le défi a été difficile à tenir pour la mission onusienne venue au Mali en 2013. Après une décennie de présence, la préoccupation sécuritaire, raison essentielle de sa présence, ne s’est pas améliorée. Bien au contraire. Il a fallu donc mettre fin à un mariage devenu pesant. La partie malienne a demandé le divorce et le conjoint encombrant a vidé les camps.

Kidal, enfin….

Le 14 novembre 2023 restera dans les annales. Apres plus d’une décennie d’absence, depuis 2013, l’armée malienne n’avait plus le contrôle de la ville de Kidal, jusque-là fief de l’insurrection.

Défense, Sécurité : l’année FAMa

2023 a consolidé la dynamique de revitalisation de l’outil de défense. Les Forces de défense et de Sécurité de l’Etat renforcées en capacités logistiques et en opérationnelles. De nombreuses acquisitions d’avions de chasse, de combat, de transports, de drones.

Can ivoire : Bamako dans le noir

2023 aura été une année sans lumière au grand dam des Maliens : ménages, entreprises, administrations publiques. Pendant que la Côte d’Ivoire est aux couleurs de l’arc-en ciel. EDM peine à se couvrir des couleurs de Mali Koura.

Justice-corruption

Quoi de plus normal que de clore l’année 2024 avec le discours du président de la transition ! Assimi Goïta a souligné et salué l’élan de la justice dans la lutte contre la corruption. Mais comme la corruption a pris plus de 60 ans d’élan au Mali, il faudra encore plus pour donner du sens à ce combat. A commencer par donner l’exemple avec l’audit de la transition.

