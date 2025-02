Dans le cadre de sa responsabilité sociale d’entreprise, Canal + Mali, à travers son programme Canal + Impact, a offert jeudi des kits scolaires d’une valeur de plus de cinq millions de FCFA aux élèves de l’école de l’île Dialagoum. C’était sous l’égide de son directeur général, idrissa Diallo.

Afin de soulager les élèves et leurs parents, Canal+ Mali, à travers son programme Canal + Impact, a offert des kits scolaires aux élèves de l’école de l’Île Dialagoum. Ces kits scolaires, 300 au total, sont composés de sacs, de stylos, de cahiers, de livres et d’autres matériels didactiques pour une valeur de plus de cinq millions de FCFA. En plus des kits scolaires, le personnel de Canal+ Mali a rassemblé des vêtements, qui ont également été remis aux enfants.

Cette double donation de Canal + Mali, qui vient à point nommé, va permettre aux parents d’élèves de fournir des kits scolaires à leurs enfants dans le besoin et viendra en appui aux efforts de l’école. C’est ce qu’estime le directeur de l’école de Dialagoum, Broulaye Konaté. « Pour qui connaît la situation actuelle du pays sait combien ce genre de geste est hautement symbolique et très important », s’est-il réjoui non seulement de la donation mais aussi du choix porté sur son école.

Cette donation n’est qu’un début, assure pour sa part le directeur général de Canal+ Mali, Idrissa Diallo, qui a promis que d’autres actions suivront dans les mois à venir. « Nous serons à vos côtés. Tant que cela nous est possible, nous allons vous accompagner », a rassuré le directeur général de Canal+ Mali.

Cette cérémonie, qui a mobilisé l’ensemble des élèves de l’école et des parents d’élèves, a été marquée par une prestation chorégraphique des élèves et s’est clôturée par une visite guidée de l’école dont des hangars servent de salles de classes.

L’école de l’Île Dialagoum a été créée en 2017 par l’association Karama, avec à sa tête Mme Marie Garnier, qui, lors de ses promenades sur le fleuve, avait constaté que beaucoup d’enfants, surtout ceux des riverains, passaient leur temps à pêcher, tandis que leurs semblables partaient à l’école.

Centre d’apprentissage au départ, l’école a obtenu un statut public en 2022. Aujourd’hui, 260 élèves de la 1ere à la 6e année fondamentale étudient à l’école de l’Île Dialagoum. En plus du programme classique, les élèves apprennent la poterie, l’agroécologie, le bogolan et d’autres savoirs locaux. Ces formations sont dispensées par des intervenants extérieurs.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :