Célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) 2023 : Les Femmes au rang des actrices incontournables pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali !

Notre pays célébrera, à l’instar de la Communauté Internationale, la Journée Internationale de la Femme (JIF) ce mercredi 8 mars. A cet effet, pour cette édition 2023, si le thème international est : «Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes », le Mali a porté son choix sur la thématique nationale suivante : « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Cela, pour magnifier et mettre en exergue le rôle prépondérant des femmes pour le processus de la paix, la sécurité, la cohésion sociale ainsi que la réconciliation au Mali.

La célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme est prévue pour ce mercredi 8 mars 2023 et le Mali ne restera pas en marge de ce rendez-vous si important pour la gente féminine du monde entier. Pour rappel, c’est en 1857 que le 8 Mars a été instaurée ‘’Journée Mondiale de la Femme’’ suite à diverses manifestations, dont la révolte des ouvrières des usines de textiles de Chicago (Etats-Unis) pour l’émancipation des femmes. Puis, en 1977, elle fut déclarée par les Nations Unies ‘’Journée Internationale de la Femme’’(JIF).

Pour ce qui est du Mali, on a commencé à célébrer cette date à partir de 1994, jusqu’à nos jours. Cette journée internationale est donc l’occasion de rendre hommage aux femmes pour le rôle qu’elles jouent dans le développement socio-économique, politique et culturel du pays. Elle donne l’occasion de faire le plaidoyer et de sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur la condition des femmes. La JIF donne également l’opportunité d’établir, chaque année, un bilan sur les progrès réalisés en termes d’égalité et d’équité entre hommes et femmes dans les domaines économique, politique, social et culturel. C’est enfin, un espace d’expression démocratique et de plein épanouissement des femmes au regard des grands enjeux de la société.

Pour le thème international de l‘édition de cette année : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes », en plus de permettre de reconnaitre et de célébrer la contribution des femmes et des filles dans la promotion des technologies transformatrices et de l’éducation numérique, il met en évidence la nécessité de protéger les Droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la Violence Basée sur le Genre (VBG) sur les réseaux sociaux.

Quant au thème national, à savoir : « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali », les objectifs spécifiques sont d’informer et sensibiliser la population du Mali, notamment les femmes, sur leur rôle et responsabilité dans la consolidation de la Paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au pays. Pour faire un plaidoyer de haut niveau à l’endroit des décideurs, des leaders d’opinion et des Partenaires Techniques et Financiers pour appuyer la mise en œuvre du plan d’action de mise en œuvre de la R1325 et connexes. Il s’agit de soutenir les femmes dans leurs actions de consolidation de paix et de la réconciliation au Mali, tout en les sensibilisant sur les Violences Basées sur le Genre (VBG). Également sensibiliser la population sur les Droits des femmes et des filles dans les espaces numériques, et les informer et sensibiliser sur le E-commerce.

Concernant le programme concocté pour la célébration de cette journée du 8 mars 2023, l’activité phare se tiendra au Stade Omnisport Modibo Keïta dans la matinée de ladite journée, et en présence des plus hautes Autorités de la Transition.

