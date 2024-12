Célébration des 2ans du Mouvement Mali Espoir : Le rassemblement réitère son soutien à la Transition

Le Mouvement Mali Espoir a célébré en grande pompe son deuxième anniversaire le samedi 14 décembre 2024 au Mémorial Modibo Kéïta. Occasion pour le regroupement de réaffirmer son plein soutien à la réussite de la Transition.

Ils étaient nombreux les jeunes, femmes et hommes venus des quatre coins du Mali pour célébrer la deuxième année de création du Mouvement Mali Espoir.

Parmi eux, le représentant du Cabinet de la Présidence de la République, le Colonel Abdoulaye Diabaté, la présence du Colonel Mariam Sagara, celle la Présidente des femmes dudit mouvement, Barry Fatoumata Ouattara, la Secrétaire générale, Nènè Cissé ainsi que le Président Abdoulaye Kébé et le Président d’honneur Me Famakan Dembélé.

Crée en 2021 sous la dénomination ‘Club de soutien à Assimi Goïta’ transformé plus-tard en mouvement de soutien aux actions de la Transition, le Mouvement Mali Espoir, a ses démembrements partout sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora, a fait savoir son Président Abdoulaye Kébé. Par ailleurs, il a expliqué que son mouvement s’est investi depuis sa création dans la réalisation de diverses actions en faveur du développement et l’épanouissement des populations. Ces actions de développement et génératrices de revenus visent à soutenir les efforts de la Transition, a –t-il ajouté.

Ses propos sont soutenus par ceux de la Secrétaire générale du Mouvement Mali Espoir, Nènè Cissé, qui ajoute à cela, le mouvement travaille inlassablement à la consolidation et le renforcement de la paix et la réconciliation depuis sa création. Mme Cissé a également félicité la Transition pour ses décisions et actions entreprises, notamment l’intégration du Mali à l’Alliance des Etats du Sahels, les réalisations sociales du Président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta entre autres.

De son côté, la Président des femmes du mouvement, Barry Fatoumata Ouattara, a appelé les femmes à se mobiliser pour soutenir la Transition.

« L’année 2025 serait décisive, et vous les femmes vous avez une grande partition à jouer. Aussi je vous invite à resserrer les rangs et accompagner nos FAMA et les autorités de la Transition », a -t- elle dit.

Le Président d’honneur Me Famakan Dembélé, quant à lui, a déclaré que le mouvement dans sa composition reflète la volonté des maliens épris de paix et de stabilité. Selon lui, il est impérieux de soutenir les actions des autorités de la Transition du fait qu’elles ont redoré le blason du pays à l’échelle internationale.

Lors de cette cérémonie, des attestions de reconnaissance du mérité ont été décernées à certaines personnalités de la place dont le Colonel Mariam Sagara, le Général de Division, Chef d’Etat-major des Armées, Oumar Diarra ainsi qu’au Président de la Transition, le Général d’ Armée, Assimi Goïta et le Général Sadio Camara, ministre de la Défense, à ne citer qu’eux.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :