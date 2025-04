Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale : Assimi à la recherche d’un large consensus

Par décret n°2025-0230/PT-RM en date du 04 avril 2025, portant modification du décret n°2024-0714/PT-RM du 10 décembre 2024, le Président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, vient de prolonger la mission de la Commission de Rédaction du projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Dans sa quête d’instaurer une paix définitive et une réconciliation de tous les fils du pays, Assimi donne un temps supplémentaire à Ousmane Issoufi Maïga et son équipe de peaufiner le projet de Charte afin d’aboutir à un document consensuel.

Cette prorogation court jusqu’en juin 2025 et va permettre au Président de la Transition, Chef de l’État, Général d’Armée Assimi Goïta, de consolider la mission de la commission, qui doit poursuivre les consultations et les échanges avec toutes les couches socio professionnelle et les institutions de la République. Ceci, dans le but premier d’obtenir le plus large consensus et l’avis significatif de tous les compatriotes, Maliens de l’extérieur et de l’intérieur, populations réfugiées et déplacées.

Et conformément à l’esprit du décret n°2024-0763/PT-RM du 27 décembre 2024 portant nomination des membres de la Commission de Rédaction du Projet de la Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation nationale. Il s’agira donc d’associer tous les Maliens dans l’élaboration de la présente charte.

La commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation nationale poursuit sereinement ses travaux au Cicb où elle siège, sur instruction du Décret n°2024-0714/PT-RM du 10 décembre 2024 portant création, mission, organisation et modalités de son fonctionnement.

Pour rappel, le décret n°2025-0230/PT-RM en date du 04 avril 2025, portant modification du décret n°2024-0714/PT-RM du 10 décembre 2024, notifie en son article premier, que l’article 9 du Décret n°2024-0714/PT-RM du 10 décembre 2024 portant mise en place de la Commission de Rédaction du Projet de la Charte nationale pour la Paix et la

Réconciliation nationale est modifié ainsi qu’il suit : «Article 9 (nouveau) : La Commission fait un point d’étape tous les quinze (15) jours ou en cas de besoin au Président de la Transition. À la fin de sa mission qui n’excède pas le 30 juin 2025, la Commission remet au Président de la Transition le Projet de Charte et un rapport de fin de mission».

Ce qui demeure constant et vrai, c’est que la rédaction de la Charte suscite un engouement certain chez nos compatriotes de l’extérieur qui espèrent voir le processus aboutir jusqu’à son terme. Ici aussi, on espère pouvoir aller jusqu’au bout du processus, pour déboucher sur un Mali apaisé et réconcilié avec lui-même. Le Mali Kura en vrai, comme il en avait été question lors de la plénière du 6 mai 2024 et lors des phases d’écoute de la Commission qui est allée à la rencontre de toutes les institutions de la République et des acteurs de la société civile. Dans toutes les régions également, l’avant-projet de la Charte a fait l’objet de larges consultations à travers les gouvernorats. Même exercice à l’extérieur où les ambassades et consulats ont consulté les Maliens de la diaspora.

Au terme de ces consultations, la commission a reçu de nombreuses contributions et recommandations afin d’enrichir le document en préparation.

Ajoutons que l’engouement est partout réel, car les Maliens fondent beaucoup d’espoir sur la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale.

Khaly-Moustapha LEYE

