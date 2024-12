CIPRES : Le Comité d’Experts en conclave à Lomé pour préparer la 37ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la Protection sociale.

Dans la cadre de la préparation de la 37ème Session du Conseil des Ministres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), le Comité d’Experts des 17 pays membres s’est réuni à Lomé dans la capitale togolaise, ce lundi 09 Décembre 2024 pour deux jours. Le ton de démarrage a été donné par le Directeur de cabinet du ministre togolais de la Réforme du Service Public, du Travail et du Dialogue Social.

A ces travaux dirigés par le Secrétaire Exécutif de la CIPRES, Cécile Gernique Djukam Bouba, prenne part une forte délégation du Mali composée du conseiller technique chargé des questions juridiques du ministère de la Santé et du Développement Social, du Directeur National de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire, du Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale; du Directeur Général de l’Agence Nationale d’Assistance Médicale ainsi que les Directeurs Généraux adjoint de l’Institut National de Prévoyance Sociale et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et le point focal CIPRES au Mali et les conseillers techniques. Aussi, cette grande rencontre annuelle à Lomé a vu la présence massive des 17 pays membres de la CIPRES.

A l’ordre du jour, 13 points inscrits feront l’objet de discussion parmi lesquels la requête du ministre de la Santé et du Développement Social du Mali relative à la formulation du statut de membre observateur de la CIPRES à l’Agence Nationale d’assistance médicale (ANAM) ; la requête du ministre d’Etat ministre de la Fonction Publique, du travail et de la Protection Sociale du Burkina Faso sur l’inscription de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle en qualité d’observateur de la CIPRES ; la nomination d’un inspecteur de la prévoyance sociale issu de 11e concours de recrutement ; examen et adoption du projet de procédure régissant les rapports entre le commission de surveillance et le secrétariat exécutif ; le point sur la situation des contribution des Etats membres au budget de la conférence; le choix du pays devant abriter la 39e session ordinaire du Conseil des Ministres….. entre autres.

Le président de Commission de Surveillance de la CIPRES, Cheickh Tidiane Tounkara, a ainsi attiré les regards pour une attention soutenue au financement des activités de la conférence. La CIPRES dit- il se trouve être confrontée à des défis financiers significatifs liés au faible recouvrement des contributions et à une dépendance aux crédits reportés non financés. Des propositions issues de cette rencontre, il espère qu’ils déboucheront sur des avis et propositions opérationnelles pouvant faciliter l’adoption, l’orientation et la décision par le conseil des ministres.

Pour sa part, le Directeur de cabinet du ministre de la Réforme du Service public, du Travail et du Dialogue Social, procédant à l’ouverture des travaux, sait compter sur l’expertise des spécialistes de la protection sociale présents pour débattre des questions cruciales déterminantes pour l’avenir de la CIPRES et des organismes de prévoyance sociale.

Par ailleurs, auprès de ses homologies à Lomé, le ministre de la Santé et du Développement Social, le Colonel Assa Badiallo TOURE, prendra part aux travaux du Conseils de Ministre qui se tiendront les 12 et 13 décembre prochain.

A noter que les pays membres de la CIPRES sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Centrafrique, l’Union des Comores, le Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Madagascar, Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo avec plus 24 organismes dans son portefeuille, dont le rôle est d’assurer la surveillance et le contrôle de la gestion des organismes des états membres, afin de prévenir les risques de déséquilibre financier et garantir la pérennité des régimes.

A noter que les missions de la CIPRES sont : de fixer les règles communes de gestion ; d’instituer un contrôle de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale ; de réaliser des études et élaborer des propositions visant à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de prévoyance sociale ; de faciliter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, d’une politique de formation initiale et permanente des cadres et techniciens des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres. Ses pays membres sont: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Centrafrique, l’Union des Comores, le Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Madagascar, Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo avec plus 24 organismes dans son portefeuille, dont le rôle est d’assurer la surveillance et le contrôle de la gestion des organismes des états membres, afin de prévenir les risques de déséquilibre financier et garantir la pérennité des régimes.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/CMSS (envoyée spéciale )

