Mme Diéminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement Social, a présidé, samedi 26 novembre 2022 au Centre international de conférence de Bamako (CICB), la cérémonie de clôture de la Campagne d’assainissement des structures de santé, initiée par l’Association des techniciens de surface-secteur de santé au Mali (ATES-SSM) avec le soutien financier conséquent de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), mais aussi de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladies (CANAM).

Lancée le 22 octobre dernier, cette Campagne a permis d’assainir plusieurs structures sanitaires notamment les CHU Gabriel Touré, Point G, Kati, l’Hôpital du Mali, les 6 Centres de santé de référence du district de Bamako et celui de Kati.

Pour le chef de file des partenaires, le Directeur Général de l’INPS, Ousmane Karim Coulibaly, la lutte contre la pollution, l’insalubrité en milieu sanitaire ne saurait se gagner en quelques semaines. Selon lui, « l’acte patriotique des techniciens de surface doit être perçu comme une flamme pour un Mali renaissant où tous les efforts se conjuguent pour un mieux être partagé » et de justifier la motivation des organismes de prévoyance sociale et développement social. « Nous, organismes de prévoyance sociale et structure de développement social, nous avons vite compris que ces journées de salubrité sont nôtres, car elles touchent le cœur du dispositif de la prévoyance sociale. Notre engagement à accompagner ces activités sera total. Notre présence à ces journées est largement justifiée, car les organismes de prévoyance sociale ont vocation à faire de la prévention de la maladie et mieux la promotion de l’hygiène et de la sécurité en milieu de travail », a-t-il souligné.

Le représentant par intérim de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Mali, Dr Christian Itama a réaffirmé la disponibilité de son institution à soutenir les actions du ministère de la Santé et du Développement social notamment son initiative d’assainir des structures de santé.

Pour le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, « la propreté est, de plus, un élément important de satisfaction des usagers ».

« Cette activité intervient dans un contexte marqué par des épidémies pour lesquelles l’hygiène et la salubrité constituent la première mesure barrière contre leur propagation, surtout en milieu de soins. C’est pourquoi nous avons soutenu et accompagné l’initiative citoyenne et l’engagement de l’association à œuvrer pour des établissements de santé propres dans un environnement sain », a noté le MSDS. Cependant, elle a exhorté les techniciens de surface à commencer les journées de salubrité au sein des structures sanitaires, situées dans les régions conformément au programme élaboré.

La cérémonie a été marquée par la remise de distinctions aux partenaires qui ont soutenu cette activité salvatrice. La distinction des braves dames des caisses de la sécurité sociale (INPS, CMSS, CANAM et ANAM) a été remise au DG Ousmane Karim Coulibaly.

