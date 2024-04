Le ministre de la justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mahamadou Kassougué et son homologue des Transports et des Infrastructures, Démbélé Madina Sissoko ont procédé le lundi 8 avril 2024 à la clôture officielle de la clôture de la première édition de Sounkalo solidarité à Niaréla en commune II du district de Bamako. Occasion pour eux de formuler des vœux de stabilité et de paix pour le pays.

La présente cérémonie a enregistré la présence du Chef des quartiers, les représentants des municipalités, le gouverneur et bien d’autres participants.

Dans son intervention le représentant de la mairie a chaleureusement remercié les autorités pour l’élan de solidarité engagé durant le mois de Ramadan. Qui, à ses dires, à fait beaucoup d’heureux dans la commune. Selon, ses dires, en commune II, trois sites ont été aménagés, et ils ont respectivement abrité des séances de distributions de kits de ruptures durant le Ramadan. A cela s’ajoute la dotation de certaines places publiques et mosquées de lampadaire toujours dans le cadre de l’initiative Soukalo solidarité.

Le ministre Mahamadou Kassogué, pour sa part, est revenu sur l’objectif de cette initiative de solidarité engagée par le gouvernent afin de communier et soulager les populations pendant le Ramadan. Joignant sa voix à celle du chef de quartier, il dira que la solidarité est une valeur historique malienne. Qui mérite d’être exécutée à chaque occasion, et sans aucune distinction d’appartenance religieuse.

Aussi, il rappelle, l’initiative a autant concerné les musulmans que les chrétiens qui observaient durant la même période le Carême.

Pour clore en beauté, le ministre en charge de la justice, a invité l’ensemble des citoyens à formuler des bénédictions pour la cohésion, le vivre-ensemble et la paix au Mali.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

