Clôture du séminaire sur les dynamiques d’intégration de la dimension genre : Une feuille de route élaborée à travers des recommandations fortes

Ouverts le 28 février 2023 à Azalaï Grand Hôtel de Bamako, les travaux du séminaire de réflexion sur les dynamiques d’intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali ont pris fin le samedi 4 mars 2023. C’était sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF), Sayon Doumbia. L’objectif général de ces travaux était de contribuer à la prise en compte du genre dans le processus électoral et dans les réformes politiques et administratives en vue d’assurer l’organisation du référendum et des élections générales, ainsi que la conduite des réformes dans une démarche inclusive et représentative de l’ensemble de la population malienne. Plus de 200 participants venus de toutes les régions du Mali, comprenant l’ensemble des acteurs de la démocratie, de l’écosystèmes politique et électoral, les partenaires techniques et financiers de la coopération multilatérale accrédités au Mali, les organisations de la société civile, notamment féminines, ont élaboré une feuille de route à travers de fortes recommandations adressée au Gouvernement, aux organisations féminines, aux partenaires, aux légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses.

Sur le premier atelier relatif au genre dans la gouvernance et le processus et des réformes au Mali, dit le rapporter Bintou Founé Samaké, l’atelier a formulé des recommandations. A l’adresse des pouvoirs publics, il s’agit de faire l’audit genre des politiques et programmes des départements ministériels et institutions ; veiller à l’application effective de la loi 052 relative à la promotion du genre ; la création d’une ligne budgétaire pour le fonctionnement de organes du mécanisme intentionnel du genre au niveau national, régional, et local ; organiser des sessions de renforcement de capacités de femmes et des jeunes sur les réformes administratives, politiques, institutionnelles en langue nationale.

Le deuxième atelier a mené ses réflexions autour de l’analyse forte et principes des principaux acteurs institutionnels pour une prise en compte plus accrue du genre dans les réformes politiques, électorales, et administratives en cours et à venir au Mal. L’atelier trois a réfléchi sur la présentation et la capitalisation des projets, initiatives passées et en cours portées par des acteurs institutionnels en matière de prise en compte du genre dans les réformes politiques, électorales et administratives en cours et à venir au Mali.

L’atelier quatre a mené la réflexion sur la présentation de la capitalisation des projets et initiatives passées et en cours par des acteurs de la société civile, des organisations féminines, des organisations de la jeunesse en matière de prise en compte du genre dans les réformes politiques électorales et administratives en cours et à venir au Mali. L’atelier quatre a recommandé à l’endroit des autorités et pouvoirs publics du Mali de faire l’audit de l’ensemble des politiques publiques, mais aussi des PEDSEC en incluant le genre, chômage et changement climatique ; de former les membres du CN, le système judiciaire et les acteurs politiques et associatives sur la loi 052, et aussi de former les officiers d’Etat civils sur la loi 052.

L’atelier cinq a mené la réflexion autour de la question de l’élaboration de la feuille de route pour une prise en compte accrue du genre dans le processus de réforme politique, électorale, et administrative en cours et à venir au Mali : actions, outils et modalités d’accompagnement du gouvernement et des acteurs clés. Enfin, l’atelier six a réfléchi autour de la place et le rôle des partenaires techniques et financiers, multilatéraux, bilatéraux, et coopérations décentralisées dans la mise en œuvre de la feuille de route et dans l’accompagnement du gouvernement et les acteurs clés.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :