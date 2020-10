CMAS … Issa Kaou N’Djim dans le collimateur des jeunes du M5-RFP

Celui qui était qualifié comme le dossard numéro 10 du M5 -RFP ou l’un des meneurs de jeu semble tomber de son piédestal. Il a annoncé la mort du M5-RFP de sa plus belle mort et interdit la tenue des rencontres de ce regroupement au siège de la CMAS. Toute chose qui créa une scène d’émulation au sein du regroupement dont il est l’un des pères fondateurs. Des jeunes ont failli le lyncher Samedi dernier. Du coup l’on se demande s’il n’est pas devenu un attaquant de rupture ? Cela au regard de sa volteface. Et là où le bas blesse c’est le silence radio de son mentor Imam Mahamoud Dicko dont il est également le porte-parole

Le porte-parole de l’imam Dicko non moins coordinateur général de la CMAS a été agressé par des jeunes du M5 RFP, du moins, a-t-il accusé ces derniers d’être ses agresseurs. Une attaque selon lui, qui fait suite à ses propos. Il a décidé de porter plainte contre ses agresseurs et affirme avoir identifié certains d’entre eux.

Mais derrière ce phénomène se cacherait une ambition inavouée du porte-parole de l’imam Dicko non moins coordinateur de la CMAS. On a l’habitude de voir plusieurs fois son mentor (Imam Dicko) le rappeler à l’ordre après ses dérapages. Ce fut le cas lors de la signature d’une convention électorale en janvier 2020 en prélude aux législatives 2020 (annulées) avec la CODEM dans le district de Bamako. Il n’a pas eu autant de chance cette fois-ci.

Depuis le départ du Président IBK, le divorce s’est invité entre la CMAS à travers Issa Kaou N’Djim et le retrait de l’imam Dicko. Et pourtant la mission du M5-RFP n’est pas encore terminée au regard de car nous sommes toujours dans l’incertitude malgré les organes de transition.

La composition du nouveau Gouvernement en a rajouté .L’Imam semble avoir poussé ses pions au détriment du M5-RFP. Et, pourtant la CMAS à travers son Coordinateur général Djim aussi bien que l’Imam Dicko eux affirmaient tous qu’il ne s’agissait pas d’une question de postes ou de privilège. Comme on le dit, le temps reste le meilleur juge.

Notons que la décision de Issa Kaou N’Djim est loin d’être partager par les membres de la CMAS qui l’accuse toujours de ses dé&cisions unilaterales.Ce regroupement n’est pas aussi à l’abri d’une implosion.

Mais visiblement l’Imam Dicko et son gendre Issa Kaou N’Djim ont trahi les idéaux du M5-RFP. Mais c’est aussi oublier que cette junte n’est pas un allié sûr. Wait and see !

