CMSS : Départ à la retraite sous des bonnes auspices

A l’ occasion de leur départ à la retraite, deux agents de la CMSS reçoivent les honneurs de la Direction Générale et de l’ensemble du personnel.

Après tant d’années de bons et loyaux services à la Caisse Malienne de Sécurité Sociale, Monsieur Bréhima SANGARE et Mme Maïga Zeïnabou MAIGA , ont fait valoir leur droit à la retraite. A cette occasion, le Directeur Général a fait organiser le mardi 31 janvier 2023, une cérémonie d’au revoir à leur honneur.

Monsieur Bréhima SANGARE qui assumait les fonctions de Planton à la Direction générale, a été recruté en janvier 1990, cumulant ainsi trente-deux (32) ans de service. Quant à Mme Maïga Zeïnabou MAIGA qui assumait la fonction de Chargée de programme pension à la Direction régionale de Gao, elle a été recrutée en octobre 2008 et a donné quinze (15) ans de service actif à la CMSS.

Ces deux agents vont désormais déployer les voiles de leur navire vers une mer aux rivages plus tranquilles. Ainsi, durant leur carrière respective dans les différents Services, ils ont fait profiter la CMSS autant de leurs immenses qualités professionnelles que de leurs qualités hautement humaines.

Pour le représentant du personnel, Thierno Madani Thiam, Bréhima et Zeinabou ont été des exemples d’abnégation, de fidélité et surtout d’intégrité tout au long de leur parcours à la CMSS.

Non sans émotion, le Directeur Général, Ichaka KONE, entouré par son équipe de direction, souligna que c’est en travaillant dans la cohésion, l’union, la discipline que le personnel de la CMSS peut faire de cette Caisse l’une des plus enviées de la sous- région. Se basant sur les témoignages des collègues qui ont permis de confirmer le sérieux des deux collègues désormais retraités, le DG ajouta que durant leurs longues années de service, Bréhima SANGARE et Maïga Zeïnabou ont fait preuve de disponibilité, de professionnalisme, de modestie, d’humilité. Aussi, conclura -il en substance par ces mots : « Vous n’êtes pas partis, on vous appellera, chaque fois que le besoin se fera sentir ».

Visiblement émus, les deux collègues n’avaient à leur bouche que des mots de remerciement, de reconnaissance et de de pardon à l’endroit de Directeur Général et de l’équipe de direction ainsi qu’à l’endroit de tout le personnel.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CMSS/COM

Commentaires via Facebook :