Ségou a abrité, du 21 au 23 juillet 2023, la session de renforcement de capacités des femmes parlementaires pour l’adoption des lois sensibles au genre et le leadership parlementaire.

Elles étaient nombreuses, les femmes parlementaires du CNT à prendre part à cet atelier qui touche la femme sur le plan législatif.

Cette session dont l’objectif était de renforcer les compétences du leadership des femmes parlementaires sur les principes d’égalités entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension genre dans les différents textes, lois et budgets, cadre avec les objectifs des plus hautes autorités de la Transition qui est d’intensifier l’intégration du genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs les plus porteurs et compte développer la prise en compte de la dimension de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le processus politique, budgétaire aux niveaux national et sectoriel.

Les parlementaires jouent un rôle crucial dans la promotion de l’égalité des sexes à tous les niveaux de la société. De la rédaction de lois modifiant les normes aux pratiques parlementaires et au leadership inclusif, les parlementaires sont une voix pour leur peuple et un moyen d’informer le gouvernement des besoins et des demandes de la société civile. Alors que la mission principale des parlementaires est de proposer et de voter des lois ainsi que d’influencer les actions du gouvernement, surtout compte tenu de leur compréhension unique de leurs territoires respectifs.

“Cette formation vient à point nommé pour nous membres du CNT puisque nous sommes à la fois législateurs et nous avons aussi les prérogatives de contrôle de l’action gouvernementale”, a déclaré Mme Diarra Raky Talla, 5e vice-présidente du CNT.

Organisé à la fois par le Conseil national de transition et ONU-Femmes, cette rencontre a permis aux femmes parlementaires de prendre à bras le corps les défis auxquels le Mali est confronté.

“Le Mali est dans une situation compliquée, je pense que les femmes parlementaires peuvent jouer pleinement leur rôle dans ce que les autorités ont commencé, c’est-à-dire la souveraineté du Mali, le choix stratégique, les intérêts du Mali”, a ajouté Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato présidente du réseau des femmes parlementaires.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

SEGOU

LA JCI s’autoévalue

La Jeune chambre internationale de Ségou, fidèle à ses engagements, a tenu à respecter la redevabilité au cours d’une assemblée générale à mi-mandat. C’était le 19 juillet dernier dans la salle de conférence de la direction régionale du développement social et de l’économie solidaire de Ségou.

Organisation de jeunes, la Jeune chambre internationale (JCI) s’est fixée pour mission d’offrir des opportunités de développement permettant de créer un changement positif avec comme vision : le leadership des jeunes.

Cette mission passe nécessairement par la transparence dans la gestion des affaires de l’organisation. C’est pourquoi, l’équipe de Ségou avec à sa tête, Amadou Tapo, s’est pliée à cet exercice de redevabilité à mi-mandat dont l’objectif était de faire un constat.

Il s’agissait au cours de cette assemblée générale statutaire, quatrième du genre, de faire le bilan des activités écoulées durant les six premiers mois et de voir les perspectives des six mois à venir dans l’optique d’atteindre les objectifs que l’organisation s’est fixés.

Concernant les activités réalisées, la JCI Ségou enregistre en termes de formation, entre autres, un open forum, la formation en techniques de négociation et comment “triompher” dans un débat, la formation des membres et observateurs en art oratoire, en entrepreneuriat. A ce lot s’ajoutent des sorties récréatives et l’acquisition d’un siège au sein de la direction régionale de la jeunesse et du sport de Ségou, équipé sur fonds propre.

Si le taux d’exécution des activités réalisées s’élève à 55,5 %, il faut noter que certaines difficultés majeures demeurent un souci pour la JCI-Ségou. Parmi lesquelles on note l’inactivité de certains membres lors des activités et l’insuffisance de partenaires.

Pour sa part, le président exécutif 2023 de la JCI Ségou M. Tapo s’est réjoui de ce résultat, et a exhorté les membres à se donner corps et âme pour atteindre les objectifs.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

Commentaires via Facebook :