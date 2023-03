Commémoration de la journée de la femme à Sikasso Mallé Maman Aïda Koné et les femmes de Sikasso en phase avec la Transition

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, la présidente des femmes du M5-RFP, Mme Mallé Maman Aïda Koné membre du Conseil national de Transition (CNT), a initié une grande activité culturelle au profit des femmes de Sikasso. Occasion pour elle et ses sœurs de commémorer le combat pour les droits des femmes à travers le monde. Mais, surtout apporter leur soutien à la Transition en cours dans le pays.

En plus des membres du CNT dont M. Moutaga Diakité, M. Saloum Baby, la présente activité a enregistré la participation de plusieurs associations féminines du Mali dans la capitale du Kénédougou. L’organisatrice principale de l’activité, Mme Mallé dans son intervention a rappelé et salué le combat des pionnières dans la lutte pour les droits de la femme. Un combat qui a permis aujourd’hui aux femmes de participer aux affaires publiques et d’accéder aux postes de responsabilité. Et pour Mme Mallé, les femmes sont d’une grande contribution dans la construction de l’édifice national, dans le maintien de la stabilité ainsi que la consolidation de la paix et la cohésion. Aussi, elle a profité de cette tribune pour inviter l’ensemble des fils du pays singulièrement les femmes à l’union sacrée pour la réussite de la Transition. Soutenue par ses collègues du CNT, Mme Mallé Maman Aïda Koné, s’est vue honorée à son tour. « Honorable Mme Mallé porte le Mali dans son cœur et plus particulièrement la région de Sikasso qu’elle défend à toute occasion et dans toutes nos rencontres au CNT » témoigne son collègue Moutaga Diakité. Et d’ajouter que les autorités de la Transition sont engagées dans le redressement du Mali. Qu’à ce titre, des efforts ont été consentis parmi lesquels il cite 208 projets amendés et votés au niveau du CNT au bout de deux ans d’exercice.

Pour ne pas déroger à la tradition, Mme Mallé a fait don des pagnes à l’effigie du 8mars 2023 à 450 femmes de la place.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

