Hier, mercredi 02 novembre 2022, les responsables du Collectif des enseignants-chercheurs vacataires du Mali (CCV-Mali) étaient face à la presse à l’hôtel Méridiana (Ex- Kempeski) de Bamako pour dénoncer les résultats du concours direct de recrutement d’Assistants de l’Enseignement supérieur publiés par le communiqué N˚ 2022-000036/MESRS-SG du 6 octobre 2022. Selon le collectif, de nombreux cas de favoritisme ont été constatés dans l’organisation du concours par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. A cet effet, le Collectif recommande l’interpellation du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la question par le Conseil national de transition (CNT) ; l’annulation pure et simple des résultats ; la mise en place d’une commission d’enquête pour situer les responsabilités pour la prise de sanctions à la hauteur des forfaits.

Ce point de presse était animé par le porte-parole du Collectif des enseignants-chercheurs vacataires du Mali (CCV-Mali), Ibrahim TOURE, en présence des autres membres du Collectif comme Mohamed Camara. Au cours de ce point de presse, un communiqué a été lu par le conférencier, Ibrahim Touré qui fait état des irrégularités dans l’organisation du concours par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «Nous, membres du Collectif des Chercheurs Vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali : Vu les nombreuses dénonciations afin d’attirer l’attention sur les cas de conflits d’intérêt ; Vu les demandes d’annulation adressées au ministère de tutelle ; Vu la rencontre avec le conseil national de transition (CNT) du Mali ; Vu la lettre du 25 octobre 2022 adressée au Président de la Transition ; Vu la nécessité d’avoir un enseignement supérieur qui forme une Elite compétente capable d’amener notre pays le Mali vers son plein épanouissement avec des enseignants de qualité; Vu le manque de transparence dans la conduite du processus du concours direct de recrutement d’Assistants de l’Enseignement supérieur, ouvert suivant le communiqué N˚ 2022-00000010/MESRS-SG du 19 Mai 2022 ; Vu les irrégularités constatées dans les résultats publiés par le communiqué N˚ 2022-000036/MESRS-SG du 6 Octobre 2022 ; Vu les nombreux cas de favoritisme constatés dans l’organisation du concours ; Rejetons avec la dernière énergie lesdits résultats dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas », a souligné le conférencier, Ibrahim Touré. En outre, le porte-parole du Collectif demande l’arrêt immédiat du processus ; l’annulation pure et simple des résultats ; l’interpellation du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la question par le Conseil national de transition (CNT) ; la mise en place d’une commission d’enquête pour situer les responsabilités pour la prise de sanctions à la hauteur des forfaits. Ce n’est pas tout, le Collectif prévoit des actions dans les jours à venir si ses doléances n’ont pas été prises en compte par les plus hautes autorités du Mali. « Nous, membres du collectif informons les autorités les plus compétentes, l’opinion nationale et internationale des actions que nous comptons mener dans les jours à venir si toutefois des mesures ne sont pas prises au regard de la gravité de la situation. Il s’agit d’un sit-in devant la primature ; de passer sur les plateaux TV, radios et autres ; de saisir la justice ; d’organiser des marches de protestations », a déclaré le porte-parole du Collectif. Selon le conférencier, il y a une profonde et légitime volonté du peuple malien de voir un « Mali Koura » juste et vertueux qui rompt avec les mauvaises pratiques d’une autre ère. Il a également indiqué la nécessité d’avoir des enseignants de qualité pour avoir une formation de qualité afin d’avoir des cadres compétents et patriotes.

Cependant, du coté du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, on réfute les accusations de favoritisme. «Nous avons décidé de travailler dans la transparence… Nous assumons le travail que nous considérons fait honnêtement et de façon transparente », déclarait face à la presse, le mardi 11 octobre 2022, Dr. Amadou Ouane, secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et président de la commission de sélection sur titre des docteurs à l’enseignement supérieur 2022.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :