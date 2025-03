Bamako a abrité (du 25 au 27 février 2025) la 5e édition de la Conférence nationale sur la protection sociale. Cet événement a réuni plus de deux cents participants et participantes, Maliens et étrangers.

«Vers une protection sociale universelle au Mali pour une nation émergente» ! C’est sous cette thématique qu’a été organisée la 5e édition de la Conférence nationale sur la protection sociale. Une rencontre à laquelle ont participé plus de deux cents personnes du pays et d’ailleurs. Elle a pour objectif de contribuer à l’extension de la couverture sociale par les dispositifs de protection sociale. Durant trois jours, les participants ont planché sur plusieurs sous-thèmes mettant l’accent sur la mise en place du socle national de protection sociale, l’extension de la couverture sociale, le financement de la protection sociale, l’élaboration, la gestion d’un programme national de filets sociaux, la gestion du registre social et la protection sociale en réponse aux chocs et aux crises.

La cérémonie d’ouverture a été présidée le 25 février 2025 par le ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré. Elle avait à ses homologues de l’Education nationale et de l’Agriculture. Le représentant des Partenaires techniques et financiers (PTF), M. Ibrahima Diallo (Programme alimentaire mondial/PAM) a mis l’accent sur la pertinence du thème principal de la conférence et l’engagement des Etats dans la lutte contre la pauvreté. S’inscrivant dans la dynamique d’impulser le processus de lutte contre la pauvreté́, il a attiré́ l’attention des acteurs nationaux et étrangers sur l’importance de prendre en compte les contraintes budgétaires et l’urgence de l’élaboration d’un cadre de protection sociale renforcé, ainsi que des politiques et des interventions adaptées à la réalité́ du pays.

Au Mali, les besoins en matière de protection sociale ne cessent de croître. Ils s’ajoutent à la pauvreté́, aux catastrophes naturelles et aux crises économiques fréquentes… mettant une pression énorme sur les systèmes de protection sociale existants. C’est pourquoi, eu égard au contexte sécuritaire et humanitaire difficile, le ministre de la Santé et du Développement social a souligné que le gouvernement a clairement identifié la protection sociale comme «une priorité́ nationale».

Aussi, a poursuivi Médecin-colonel Assa Badiallo Touré, «nous sommes au cœur de la thématique de l’heure qu’est l’extension de la couverture sociale en mettant au centre du dispositif le citoyen malien, de son hameau de culture, le réparateur de bicyclettes, le petit vendeur à la sauvette, les personnes déplacées, les femmes seules chargées de familles sans revenus, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les personnes et les enfants en situation de détresse…».

Ce qui fera dire à Mme le ministre que le thème de la conférence est assez évocateur dans la démarche actuelle du Mali en lien avec la vision stratégique 2063. Elle a souligné que, malgré ​ tous les efforts consentis, le taux de couverture des populations en matière de protection sociale au monde, particulièrement au Mali, reste en deçà​ des espérances,​ faute de moyens adéquats. Pour y remédier, elle a proposé de travailler à inverser la tendance en investissant plus dans le capital humain, gage d’amélioration des indicateurs de développement humain.

La reconnaissance étant la mémoire du cœur, les anciens ministres, secrétaires généraux du département en charge de la protection ainsi que le premier directeur national de la protection sociale ont été́ gratifiés de cadeaux et de remerciements pour avoir posé́ leurs pierres dans l’édification de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté́ et d’y avoir travaillé farouchement malgré́ les contextes difficiles.

Naby

Avec le Réseau de Communication du MSDS

