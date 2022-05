Les membres du Conseil National de Transition ont adopté, jeudi 19 mai dernier, sept projets de loi dans le cadre de la session ordinaire d’avril 2022. Parmi eux, le code des douanes.

Les projets examinés au cours de cette session sont : le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2022-001/PT-RM du 17 février 2022 autorisant la ratification de l’accord de financement Mourabaha, signé le 04 novembre 2021 entre le Gouvernement de la République du Mali et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce Itfc pour l’achat de produits relatifs à la sécurité alimentaire et leur vente à la République du Mali. Ce projet de loi a été adopté par le CNT à 106 voix pour, 01 contre et 03 abstention.

À ce projet, s’ajoute celui portant ratification de l’ordonnance n°2021-015/PT-RM du 31 décembre 2021 modifiant la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires. Ce projet de loi a été adopté par la plénière à 111 voix pour, zéro contre et zéro abstention.

Ainsi que le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2022-002/PT-RM du 17 février 2022 autorisant la ratification de l’accord de prêt, signé le 14 septembre 2021, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Fonds Qatari pour le développement FQD, pour appuyer le secteur de l’éducation en République du Mali par le biais de la fondation Above All. Ledit projet de loi a été adopté par les membres du Conseil National de Transition à 106 voix pour, zéro contre et zéro abstention.

Y compris le projet de loi portant modification de la loi n°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’Orientation sur l’Education. Il a été approuvé à 106 voix pour, zéro contre et zéro abstention.

Cependant, en plus de ces projets, il y a eu également deux projets de loi portés par le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

Le premier projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2022-003 du 17 février 2022 autorisant la ratification de l’accord de prêt, signé à Bamako, le 15 décembre 2021, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Africaine de Développement BAD, relatif au Programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le Bassin du Niger (Pidacc).

Le second, portant ratification de l’ordonnance n°2022-007/PT-RM du 04 mars 2022 autorisant la ratification de l’accord de financement, signé à Bamako, le 1er octobre 2021 entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association Internationale de Développement IDA relatif au projet régional d’accès à l’électricité et de systèmes de stockage d’énergie par batteries de la Cedeao.

Les deux projets de loi ont été adoptés par le même nombre de voix à savoir : 108 pour, zéro contre et zéro abstention.

Source: CNT

