Daouda Magassa, un proche de l’imam Dicko enlevé depuis le 5 février, recouvre la liberté

Daouda Magassa, proche de l’imam Mahmoud Dicko, enlevé le 5 février par des hommes armés non identifiés, a été libéré hier mardi par ses bourreaux, a-t-on appris. La nouvelle de sa libération a été confirmée par la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) dans un communiqué par ces responsables. Le communiqué a informé l’opinion nationale et internationale de la libération de leur camarade sans donner plus de précisions sur les causes de son enlèvement et l’état de sa détention. « Nous tenons à rassurer l’ensemble des Maliens qu’il ne souffre d’aucun traumatisme. », a rassuré la Direction de la CMAS. Son enlèvement était survenu alors que des rumeurs circulaient sur le retour de l’imam Dicko au Mali.

Pour rappel, la famille politique de Daouda Magassa n’a jamais donné des nouvelles sur l’identité des ravisseurs. Elle avait appelé les autorités à déployer tous les efforts nécessaires pour ramener sain et sauf leur camarade politique insistant qu’elle reste investie, mobilisée et déterminée pour un retour éminent de l’imam Dicko le 14 février. Mais beaucoup de personnes sont unanimes que la disparition brusque de Daouda Magassa s’apparente aux méthodes des services secrets qui le plus souvent procèdent à des enlèvements sans adresser une convocation dûment établi à la personne concernée.

Avant son enlèvement, Daouda Magassa avait donné plusieurs interviews à la presse et passé sur plusieurs plateaux télé pour annoncer le retour éminent de l’imam Dicko à Bamako le 14 février dernier. Ce retour a finalement été avorté. Mais, plusieurs personnes impliquées dans les préparatifs de l’imam Mahmoud Dicko ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt. Leur procès est prévu dans quelques jours.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

