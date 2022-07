Les personnels de la Mairie de la commune urbaine de Koulikoro ont fortement remercié, hier, mardi 12 juillet, leur élu, Bakoroba Kané dit ‘’Bako’’, au cours d’une rencontre, pour avoir débloqué « des prestations de l’INPS au profit de 35 conventionnaires de ladite Mairie». Ces prestations concernent notamment « les allocations familiales et tous les services dérivés comme les prestations santé, les primes liées au premier mariage et au premier baptême, depuis 9 ans, à hauteur d’un montant de 50 millions de FCFA ».

Cette rencontre, qui coïncidait avec la cérémonie de présentation de vœux aux travailleurs de la Mairie de Koulikoro, s’est déroulée en présence des conseillers, des chefs de quartier et des hommes de médias. Au cours des échanges, un point important a attiré l’attention de tous les participants.

Il s’agit du déblocage des prestations de l’INPS dues aux travailleurs de la mairie, depuis 9 ans. Ces prestations, notamment, les allocations familiales et tous les services dérivés comme les prestations santé, les primes liées au premier mariage et au premier baptême étaient bloquées depuis neuf années. Plusieurs maires se sont succédé à la tête de la mairie sans pouvoir résoudre ce problème au profit des 35 travailleurs conventionnaires.

Dans son allocution, le maire de la commune urbaine de Koulikoro, Bakoroba Kané s’est dit engagé, depuis son arrivée à la tête de la Mairie, en 2020, pour résoudre ce problème d’allocation familiale.

«Dès mon arrivée à la tête de la Mairie, en 2020, je leur avais promis de résoudre ce problème, qui leur tenait à cœur. Sur 9 ans, l’INPS a payé plus de 6 millions de FCFA, c’est à dire une année et deux trimestres au premier versement. Le deuxième versement va concerner le paiement des allocations de deux années et le troisième versement va concerner le paiement de l’allocation de six années d’arriérés. Les services financiers de la mairie, le trésorier payeur régional de Koulikoro, la préfecture et le Directeur général de l’INPS se sont tous mobilisés pour la résolution de ce contentieux, qui opposait la Mairie à l’INPS, depuis plusieurs années. La somme totale d’arriérés s’élève à plus de 50 millions de FCFA. », a indiqué le maire.

Poursuivant son allocation, il dira que tous les travailleurs seront mis dans leurs droits, tout en soulignant qu’il sera très rigoureux en ce qui concerne leur assiduité et leur ponctualité au service de la population de Koulikoro.

Le porte-parole des travailleurs conventionnaires, Nouman Koumaré, a relevé le leadership du maire et salué son implication dans la résolution de leurs problèmes d’allocations.

Nouman Koumaré a informé que « Chacun de nous a empoché 200 à 400.000 FCFA, la veille de la fête de Tabaski. Nous sommes fiers du maire Bako et nous l’encourageons à œuvrer pour le bonheur des travailleurs de la mairie et de la population de Koulikoro ».

Ousmane Ladji Bamba/Maliweb.net

