La Mission fraternelle luthérienne au Mali (MFLM) a fait don de vivres et non-vivres aux déplacés internes du site de Kouloukô-Tentembougou dans la Commune rurale de Baguinéda en présence du chef de village, du pasteur de Baguinéda et des bénéficiaires.

La MFLM est une organisation évangélique au Mali qui œuvre pour le bien-être de toute personne dans le besoin. François d’Assise Coulibaly coordinateur du département développement de la MFLM, a retracé l’historique du projet. Le pasteur Prosper Afrignigué de Tièkèna a salué la MFLM pour son geste à l’endroit des déplacés à cause de la guerre. « Nous voulons remercier Mission Afrika du Danemark, partenaire financier de cette aide, toutes les organisations qui ont déjà apporté un soutien et spécialement le chef de village de Tentembougou qui a accepté tous ces déplacés sur ce site. J’invite les bénéficiaires à un bon usage des biens reçus. Nous ne cesserons de lancer un cri d’appel aux autorités pour d’autres aides tel que les soins de santé en ce temps de froids et de vent ».

Le président du site de Senou, Oumar Dicko, a manifesté sa gratitude en remerciant « tous les acteurs par lesquels ce geste humanitaire nous est parvenu pour ces femmes qui sont la plupart veuves et ces enfants orphelins. Nous sommes au nombre de 113 ménages qui avons reçu chacun un sac de petit mil, du sucre, des nattes, des bâches et des moustiquaires. Nous profitons de cette occasion pour lancer un plaidoyer fort en ce temps de froid où les enfants souffrent beaucoup de la toux car ils n’ont pas de chaussures ni d’habit de protection contre les intempéries ».

Le Pasteur Mbandandji Pierre Moulna non moins administrateur de la MFLM, à son tour ajoutera, « nous sommes conscients de votre situation et nous vous demandons de garder l’espoir que très prochainement chacun retournera dans son village. Vue la souffrance de ces déplacés nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous compatissons avec vous, amenant des sacs de petit mil, de sucre, des nattes, des moustiquaires, des bâches pour bien confectionner vos tentes. Ce projet de deux phases de distribution mensuelle s’élève à 13 millions de F CFA entièrement financés par Mission Afrika Danemark et ses donateurs ».

Elisabeth Traoré

Stagiaire

Commentaires via Facebook :