Les rideaux sont tombés sur la grande finale de la Compétition d’Entrepreneures de Bamako, une initiative du REAO avec le soutien de la Banque mondiale à travers le projet We-Fi. Trois projets de femmes qui travaillent dans la transformation des produits locaux ont été récompensés par des chèques géants d’une valeur de 3 000 à 1500 dollars.

L’entreprise Lawalé production, unité spécialisée dans la transformation de lait de vache yaourt, beurre traditionnel, fromage, est la grande gagnante de ce concours intitulé « The Pitch ». Elle remporte le gros chèque de 3000 dollars. La seconde et la troisième place sont revenues aux entreprises Wassa transformation et EK-F Distribution ( Koya- Fakoye) qui empoche chacune une somme de 1500 dollars. Les trois projets ont été choisis au terme d’une rude compétition qui a opposée dix projets d’entreprenariat portés par des femmes issues du district de Bamako. Tour à tour, les postulantes ont présenté leurs projets devant un jury composé d’un représentant de la Banque Mondiale, du REAO- Mali. La lauréate du premier prix, Mme Fatoumata Abdramane Touré a exprimé sa joie suite à cette consécration qui devrait la permettre de palier à certaines difficultés financières et de renforcer les capacités de production de son unité.

Le projet « She Pitch » est une initiative de REAO-Mali avec le soutien de la Banque mondiale à travers le projet we-fi qui soutient et accompagne les entreprises féminines du district de Bamako. Dans sa mise en œuvre, le projet offre un accompagnement stratégique pour l’émergence des entreprises innovantes et pérenne, la valorisation des initiatives à fort impact mettant en lumière des solutions qui contribuent au développement socio-économique. La présidente de Réseau des Entrepreneures d’Afrique de l’Ouest, Dr Awa Diarra s’est réjoui de la qualité des projets d’entreprenariats présentés par les différentes compétitrices. Selon elle, REAO et la Banque mondiale ont investi beaucoup dans ce business envers afin d’accompagner les jeunes entrepreneures

Dr. Awa Diarra de poursuivre que REAO est convaincu que le secteur privé est pourvoyeur d’emploi qui pourra permettre aux jeunes de s’épanouir et d’exister dans l’environnement économique malien. Elle a loué la qualité des projets présentés en estimant qu’ils sont tous valables. Après la conception des projets, elle a exhorté les nouvelles entrepreneures à prendre conseils auprès des aînés pour la continuité de l’épanouissement de leurs entreprises.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

