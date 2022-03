Les organisations Solidaris223, AGSS-MALI et Swich-Africa ont organisé une journée citoyenne et humanitaire de collecte de sang samedi dernier (26 mars 2022) au CHU Gabriel Touré de Bamako et à l’Hôpital régional de Sikasso. Il s’agissait d’anticiper sur les ruptures de sang qui se font fréquentes pendant le mois du ramadan. «Cette initiative a atteint tous ses objectifs», a assuré Mme Dicko Aminata Dicko, présidente de Solidaris223.

Une satisfaction qui l’amène à remercier «toutes les bonnes volontés, spécifiquement les donneurs, qui ont contribué à la réussite de cette activité». Elle a remercié leurs partenaires, notamment le CHU Gabriel Touré, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS)… pour le partenariat et la confiance. Tout comme les artistes Master Soumy, Safi Diabaté et Kanté pour leurs appels (vidéos) de sensibilisation et de mobilisation.

«Nous demandons à tous nos partenaires et donneurs de rester disponibles et solidaires pour apporter le sourire aux moins nantis de notre société», a conclu Mme Dicko. A noter que cette campagne de don de sang continue à l’unité de la banque de sang du CHU Gabriel Touré jusqu’à la veille du ramadan.

