Dossier : frustration sexuelle dans le couple : Ce mal qui se nourrit du silence des victimes

Elle touche de plus en plus les partenaires. Mais plutôt que la communication, ceux-ci font le choix du silence, de l’adultère ou de la mise en accusation de l’autre.

L’affinité sexuelle compte beaucoup pour certains. Ada, nouvelle mariée, que nous avons trouvée en tenue de maison et prête à entamer la cuisson du dîner avant le retour de son homme, se plaint de l’insatisfaction de son mari.

“Mon époux est le genre d’homme qui a une libido bien trop élevée à mon goût. Faire l’amour maintes fois de suite me fatigue, pas lui. Je ne me refuse jamais à lui, c’est une chose qu’on déconseille à toutes les femmes bien avant le mariage. Mais souvent, je le fais malgré moi. Si j’avais le pouvoir, on allait rester dans la journée pour éviter les nuits torrides que mon mari réclame. En outre, il m’a déjà fait des remarques sur mon physique et sur mon expérience. Ce sont là des récriminations qui me bloquent et m’empêchent de me lâcher complètement”, témoigne Ada.

Tout comme l’affection et la complicité, la qualité de la relation sexuelle joue un rôle important dans un couple. A trois, elles permettent notamment de solidifier les liens du mariage. Or, de plus en plus, l’harmonie recherchée dans les couples est mise à mal par un phénomène qui n’est pas vraiment nouveau, mais qui a été jusqu’ici peu évoqué ouvertement : c’est la frustration sexuelle.

Selon plusieurs études, l’insatisfaction sexuelle fait partie des causes principales de séparation. De nos jours, de plus en plus de couples sont confrontés à ce problème qui pousse certains foyers au bord du précipice.

“Mon mari m’a même demandé une fois pourquoi je n’ai pas d’orgasmes, pourquoi je ne jouis pas. Je lui ai répondu que je ne connais pas assez mon corps et que c’est à lui de me l’apprendre, car il est mon premier homme. Certes, je n’ai pas d’expérience sexuelle, mais s’il me donne le temps et fait preuve de patience, j’apprendrai avec lui, même si je sais que je ne pourrais pas réaliser tous ses fantasmes”, poursuit-elle le visage triste et rembruni.

Pourtant, certains essayent de prévenir cette insatisfaction avant de s’engager dans un mariage. Des célibataires font le choix d’aligner plusieurs partenaires pour acquérir des certitudes. A l’inverse, et à côté de ces “collectionneurs”, d’autres préfèrent se limiter d’emblée à mieux connaître l’as de leur cœur. Mais aucune de ces deux catégories ne peut prétendre être absolument à l’abri d’une déception. En effet, la frustration sexuelle peut avoir plusieurs causes. L’ambiance dans un foyer – tout comme le moral d’un couple – peut parfois être profondément ternie au quotidien par le stress, ou encore la fatigue après une longue journée de travail.

Cette altération de leurs rapports fait que les partenaires basculent très souvent dans l’adultère. Selon le neuropsychologue Oumar Konaté, “l’adultère est l’une des conséquences de la frustration sexuelle dans les couples. Quand l’autre ne trouve pas son compte dans une relation, se satisfaire devient une obsession pour lui. Pour prévenir cette situation, il faut, pour les conjoints, savoir entretenir entre eux une communication sexuelle. Celle-ci consiste à avoir la capacité de faire part de ses préférences sexuelles, d’exprimer ses désirs, ses demandes, ses limites et ses besoins”.

“Etre la pute de son mari”

L’épanouissement sexuel joue un rôle essentiel dans un couple. M. Sangaré, entrepreneur, s’en est vite aperçu. “Depuis la chambre nuptiale, nous explique-t-il, j’ai ressenti une frustration sexuelle dans mes relations avec mon épouse. Par peur de la blesser en lui avouant cela, je n’ai pas voulu lui en parler et j’ai préféré aller voir ailleurs. Mon ‘autre’ n’a eu aucun mal à réaliser mes fantasmes les plus fous. Cependant, à l’avenir, je souhaiterai que cela change. Je compte donc en discuter avec mon épouse pour établir une complicité sexuelle entre nous. Ce qui m’éviterait l’infidélité”.

Auparavant nos anciens arrivaient à gérer la frustration dans le couple en rétablissant la communication par leurs intercessions. Échanger est donc indispensable. C’est ce que confirme notre interlocuteur neuropsychologue. “La communication sexuelle est très importante dans un couple, insiste-t-il. C’est elle qui offre la possibilité aux conjoints de se comprendre. Accepter la différence de l’autre permet de maintenir un équilibre au sein du couple. Sinon en cas de frustration sexuelle persistante, le conjoint réagit de trois manières. Tout d’abord, il décide de garder ses griefs contre lui de peur qu’en les révélant à l’autre il soit jugé, ou qu’il se juge lui-même incompris. Ensuite, il cherche à compenser ses manques par le biais de relations extraconjugales. En dernier lieu, il exige que ses besoins soient pris en compte et met la pression sur l’autre pour que celui-ci les satisfasse”.

Aucune de ces attitudes n’est porteuse de vraies solutions. En effet, elles comportent toutes les trois une part de brutalité. Alors qu’il faut beaucoup de finesse pour que le couple se retrouve et se renforce. Car une chose doit être acceptée : l’on ne peut pas forcer son partenaire à adopter une pratique ou une position sexuelle qui ne lui convient pas. Même si cette dernière est des plus courantes.

Il y a pourtant des procédés assez simples pour allumer ou rallumer la flamme dans un couple, assurent les adeptes des artifices qui aident à réveiller un homme. Pour cette vendeuse de produits classés “Secrets de femmes”, la préservation de la coquetterie constitue pour une femme qui sait s’en servir une arme plutôt efficace pour combattre la frustration.

“Les femmes mariées de maintenant, déplore notre interlocutrice, ne sont pas adeptes du recours à la coquetterie quand il s’agit de satisfaire leur homme. Elles doivent pourtant combattre leur tendance à la timidité, car personne n’aime la monotonie. Chaque homme a son point faible. Pour les uns, c’est le henné. Pour d’autres, la lingerie fine alors que certains ne résistent pas aux perles”.

Mais, insiste la spécialiste, “c’est à la dame de maison d’identifier les goûts et les désirs de son homme. Elle doit aussi penser à l’alimentation de son mari. Il y a des astuces en cuisine pour maintenir intacte la virilité du maître de maison. D’autres choses sont importantes telles que la préservation de la bonne hygiène corporelle et bien évidemment l’habileté à apporter aux préliminaires. Il faut que chacun se sente désiré par l’autre et que tous deux prennent le temps de s’explorer. Une femme doit être désirable, un homme attentif. J’ai eu des retours positifs sur mes produits. Une de mes clientes est venue me remercier du changement positif que cela a apporté dans son couple que son homme est devenu obsédé par son corps à elle. Et parfois c’est elle qui prend les choses en main. Certes les hommes n’aiment pas être dominés, mais sur certains plans ils ne bronchent pas. J’ai toujours dit à mes clientes excusez-moi du terme mais il faut être la pute de son mari”.

Pour beaucoup d’hommes, la monotonie est à la base de la frustration. “On se lasse, disent-ils, de manger tout le temps la même sauce chaque fois, il faut savoir mettre de la variété”. Selon le témoignage d’un jeune homme, certains hommes se marient uniquement parce qu’ils ont fait la connaissance d’une femme qui sait satisfaire leur libido et réalisent tous leurs fantasmes.

Selon le neuropsychologue, “quand le lien amoureux est très fort et qu’il y a une profonde confiance au sein du couple, les choses peuvent évoluer pour éliminer progressivement les frustrations. Mais même dans ces cas-là, miser sur la patience des conjoints n’est pas forcément un pari gagnant”.

