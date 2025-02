FIDEM: l’Entrepreneuriat malien s’internationalise !

La Nuit de l’Entrepreneuriat est devenue le Forum International de l’Entrepreneuriat (FIDEM) avec l’entrepreneur Diadié Sangaré comme parrain et Orange Mali comme Sponsor principal. C’était lors de la cérémonie de lancement, le vendredi 14 février 2025 au Centre International des conférences de Bamako.

Lors de cette cérémonie présidée par Drissa Guindo, Secrétaire général du ministère de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, tenue vendredi dernier, il a été annoncé que l’événement porte désormais officiellement le nom de “Forum International de l’Entrepreneuriat au Mali” (FIDEM).

Au cours de la cérémonie, l’initiateur de la Nuit de l’Entrepreneuriat, Bouba Traoré, a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers tous les partenaires qui ont cru en lui et l’ont soutenu dans cette aventure. Pour lui, cet événement n’est pas seulement son œuvre, mais bien celle de toutes les entreprises maliennes.

Orange Mali, qui a été présente durant toute cette décennie, a saisi l’occasion pour évoquer les avancées apportées par ses produits dans le domaine des entreprises.

Quant au parrain de l’événement, Amadou Diadié Sangaré, il a souligné que la Nuit de l’Entrepreneuriat est un espace d’échanges, un rendez-vous qui célèbre l’audace et la passion. Il a ajouté que le Mali dispose aujourd’hui d’une génération d’entrepreneurs capables de bâtir le pays et même l’Afrique. Il a encouragé les jeunes à travailler dur, à faire preuve d’audace et d’engagement. Selon lui, l’entrepreneur est celui qui, par son travail acharné, peut transformer ses rêves en réalité. Il a précisé que ceux qui réussissent par l’effort doivent être considérés comme des modèles, et non ceux qui ont connu le succès par hasard ou par les circonstances. Ses propos, destinés à encourager les jeunes étudiants et entrepreneurs, visaient à les inciter à s’orienter vers l’entrepreneuriat, qu’il considère comme un vecteur essentiel du développement du Mali.

Un tournant dans l’histoire de l’événement

Le Secrétaire général du ministère de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, Drissa Guindo, a salué cette dixième édition en la qualifiant de “dix années d’engagement, d’initiatives et d’innovation”. Il a insisté sur le fait que cet événement n’était pas seulement une célébration, mais également un témoignage tangible de la dynamique de l’entrepreneuriat malien. Selon lui, cette nouvelle édition marque un tournant dans l’histoire de l’événement, car il dépasse désormais le cadre d’une rencontre annuelle pour devenir une plateforme de référence dédiée à l’innovation, au réseautage et au développement des entreprises maliennes et africaines.

M Guindo a également souligné que l’entrepreneuriat joue un rôle fondamental dans le développement économique et social du pays, notamment en répondant aux défis du chômage, de l’inclusion économique et de la transformation structurelle. Il a rappelé l’engagement du gouvernement malien, soutenu par la vision du président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, de créer un cadre favorable à l’initiative privée et à l’innovation. Le gouvernement œuvre également pour faciliter l’accès au financement et promouvoir l’entrepreneuriat féminin et des jeunes, qui sont des leviers de croissance essentiels pour l’économie.

Le FIDEM s’affirme donc comme une tribune incontournable, une opportunité pour échanger, apprendre, nouer des collaborations et faire briller les talents. Vivement sa 11e édition !

Par Drissa Togola

Commentaires via Facebook :