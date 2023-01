Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, M. Modibo Koné, a inauguré le nouveau siège de la direction générale de l’Agence du bassin du fleuve Niger (ABFN) le jeudi 29 décembre 2022. Ce joyau, qui offre désormais à l’agence les conditions idoines pour accomplir sa mission de protection du Djoliba (fleuve Niger), est situé dans la cour de la Direction nationale des Eaux et Forêts à N’Tabakoro.

Lors de la pose de la première pierre de cette infrastructure, le 15 décembre 2020, le ministre de l’Environnement, l’Assainissement et du Développement durable avait promis la tenue de la 20e session du Conseil d’administration de l’Agence du bassin du fleuve Niger (ABFN) dans ses propres locaux. Une promesse tenue par Modibo Koné qui a inauguré le joyau le jeudi 29 décembre 2022.

La coupure du ruban symbolique a été suivie de la visite-guidée du nouveau Quartier Général de la protection du fleuve Niger par le Directeur général de l’ABFN, M. Abdourahamane Oumarou Touré. Bâti sur une superficie d’un demi-hectare, ce nouveau siège (R+3) dispose de 70 bureaux, 4 salles de réunion, une salle d’archives, 2 salles de formation, 3 salles pour le futur observatoire consacré au suivi du fleuve Niger, 1 cafétéria, 1 local pour les chauffeurs 14 toilettes…

Il a été entièrement réalisé par le Trésor public à hauteur de plus de 1,3 milliards de francs Cfa (1 379 953 540 F CFA). Outre la Direction générale, le nouveau siège accueillera l’Unité de gestion du Projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. Ce qui est de nature à assurer des économies sur les contrats-bails. Cette inauguration, comme l’a rappelé le ministre de tutelle, met fin à 20 ans de nomadisme de l’agence logée d’abord à Badalabougou puis à Baco-Djicoroni ACI. Pour le Directeur général de l’ABFN, Abdourahamane Oumarou Touré, cette inauguration est une victoire pour sa personne mais aussi pour tous ces prédécesseurs qui se sont «battus pour l’atteinte de ces résultats incommensurables».

Pour le ministre Modibo Koné, la cérémonie marque «une reconnaissance implicite de l’œuvre d’utilité publique» de l’ABFN. Elle couronne également «la constance dans l’effort de la Direction Générale de l’ABFN» et «marque la volonté des plus hautes autorités à offrir un meilleur cadre de travail à notre administration». Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a rendu un vibrant hommage au défunt Directeur national des Eaux et Forêts, feu l’Inspecteur général Biramou Sissoko, qui a affecté en avril 2016 à l’agence la parcelle sur laquelle se dresse majestueusement son siège flambant neuf.

Il a exhorté les futurs locataires à «veiller scrupuleusement sur la bonne tenue et l’entretien de ce joyau futuriste qui met en perspective la grandeur des ambitions de notre agence dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de sauvegarde du fleuve Niger».

A noter que l’Agence du bassin du fleuve Niger (ABFN) est un Établissement public à caractère administratif (EPA) créé par l’Etat malien le 29 mars 2002. Elle a pour mission principale la sauvegarde du fleuve Niger, en tant qu’entité vitale pour notre pays, mais aussi de ses affluents et de leurs bassins versants, sur le territoire de la République du Mali. Elle a aussi en charge la gestion intégrée de leurs ressources.

Sory Diakité

