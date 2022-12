Lors du traditionnel gala annuel du média panafricain spécialisé en économie et en finances, Financial Afrik, dont la cinquième édition s’est tenue le 8 décembre 2022 à Lomé sous le thème de l’Afrique dans la finance verte, le monde de l’entrepreneuriat notamment dans le secteur minier, a été honoré.

En effet, l’entreprise malienne Marena Gold spécialisée dans le raffinage d’or et la fabrication de lingots d’or Made In Mali a porté haut le drapeau malien en remportant le prix de la Prix de la meilleure PME d’Afrique.

« Je suis très heureux de remporter ce prix panafricain qui honore le Mali et l’ensemble des acteurs du secteur minier. La valeur ajoutée de mon entreprise est la transformation au Mali de l’or et cela permet au pays de capter davantage de revenus liés à l’or. Comme on dit lors doit briller pour les Maliens et cela passe nécessairement par le raffinage sur place pour permettre à notre pays devenir également une place mondiale de vente d’or à l’image de Dubai, Genève… qui sont des pays qui n’en produisent même pas ! J’encourage les autorités de mon pays à nous accompagner pour amener notre secteur sur cette voie. » a dit M. Ismael Siby.

Treize trophées ont donc été décernés à Lomé à des leaders de l’économie africaine au terme de cette 5e édition du Financial Afrik Awards parmi lesquels : le Togolais Gervais Koffi Djondo a reçu le « Prix Life Time Achievement », le Prix de l’intégrateur monétique de l’année à GIMAC, Groupement Interbancaire Monétique de l’Afrique Centrale, le prix de la Fintech de l’année à MFS Africa Limited ou encore l’Economiste togolais en poste à l’UEMOA, Prof Kako Nubukpo qui a reçu le prix de l’économiste de l’année 2022….et bien évidemment Marena Gold reconnue pour avoir été la seule entreprise ouest-africaine qui œuvre avec succès dans la transformation de l’or!

Bati KOITA

