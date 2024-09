Gao/Senare-2024 : 100 millions de F CFA pour les sinistrés

La Semaine nationale de la réconciliation (Senare) a été lancée le dimanche dernier à Gao. Comme indiqué par le thème : “Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l’espace AES”, le gouvernement malien apporte son soutien aux sinistrés de Gao avec une somme de 100 millions de F CFA et des vivres.

Le Mali vibre au rythme de la 3e édition de la Senare depuis une semaine. Elle a été lancée à Gao le 15 septembre dernier dans la dynamique de mobiliser autour et soutenir les victimes des inondations dans l’espace de la Confédération AES. Le gouvernement malien à travers son département en charge du Développement social, a apporté son aide aux sinistrés.

L’Etat malien offre un chèque de 100 millions F CFA en plus de 7 tonnes de riz et 500 kits scolaire pour les enfants, à travers la Senare. Pour mémoire, le Mali a connu plus de 300 cas d’inondations en cet hivernage qui ont causé de nombreux dégâts : pertes en vies humaines et matérielles qui ont touché 36 000 personnes dont 16 000 enfants. Des maisons effondrées, entres autres.

La Semaine nationale prend fin demain 21 septembre, selon le colonel-major Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et la Cohésion nationale dans son message à la veille du lancement de la Senare. “Cette semaine est une occasion de plus pour renforcer le tissu social. Nous avons tous une responsabilité de répondre avec solidarité et compassion envers toutes les victimes des inondations”, a-t-il lancé.

Pour le ministre Wagué, aujourd’hui, plus que jamais, nous devons unir nos forces pour soulager nos populations pour lui, déjà éprouvées. “La solidarité nationale peut se manifester à des aides d’entraide, de générosités et de soutien mutuel. Elle trouve son expression, la plus noble dans l’action collective et dans la volonté de ne laisser personne”, a-t-il précisé. Et de lancer son appel de mobilisation à l’endroit de tous les Maliens et partenaires pour aider les sinistrés.

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette Semaine. Des appuis à l’endroit des équipes de secours. En plus des séances de lectures du Coran et des séances de prières dans les églises pour le retour de la paix et la sécurité au Mali. La 3e édition, Senare 2024, prendra fin demain à Koulikoro par une remise de chèque aux sinistrés de Koulikoro.

Koureichy Cissé

