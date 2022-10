Face à la flambée des prix, les autorités auront tout tenté sans réussir à convaincre de leur capacité à voler au secours de pauvres citoyens progressivement appauvris par une irrésistible règne de la surenchère. En effet, en dépit des efforts brandis pour limiter la dérive par une brigade de contrôle des prix, les plafonds de prix arrêtés par les autorités sur les produits de consommation courante ne sont que partiellement observés ou le sont dans une dysharmonie indescriptible. Une relative maîtrise est certes assurée pour le riz, le sucre, le lait et l’huile, entre autres, mais les commerçants ne manquent visiblement pas d’artifices pour instaurer la loi du profit. Au détour notamment d’une augmentation du coût de la logistique, consécutive à la hausse du prix des hydrocarbures, les commerçants et autres industriels usent des artifices les plus invraisemblables. Pour les rares produits de consommation courante – dont le prix n’a pas varié – c’est le recours à une réduction frauduleuse du poids ou de la quantité qui fait l’affaire, au mépris de tout règlement et exigence commerciales. C’est le cas de certaines marques de lait vendus en sachets et dont l’aspect physique a subi une nette métamorphose depuis le déclenchement de l’inflation. Pour certains autres produits, c’est la qualité qui en a pris un coup, constate certains observateurs, allusion faite à dilution perceptible du yaourt en sachet de Malilait.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :