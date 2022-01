La banque panafricaine Ecobank a une fois de plus fait parler son cœur à travers une donation de 9 057 329FCFA à l’association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l’enfant ( AMALDEME) dans le cadre de l’animation de la 9ème édition de la journée Ecobank Mali .

Pour raison sanitaire, Ecobank Mali a organisé une sobre cérémonie le jeudi 30 décembre 2021 pour remettre à l’AMALDEME une donation d’une valeur de 9 057 329FCFA. Les dons étaient composés de denrées alimentaires (riz, sucre, lait, tomate etc) pour la cantine de l’école ; des cartons de médicaments ; une moto pour handicapé, des dotations en carburant sur une année en plus des cadeaux pour le personnel. En effet, chaque année la banque panafricaine Ecobank dédie une journée à des actions sociales ciblées partout où elle se trouve. La présente édition, 9ème du genre a été l’occasion pour Ecobank Mali de soutenir les enfants de l’AMALDEME ce qui rapproche de plus la banque de la population . A l’occasion, M. Souleymane Moussa Diakité, directeur des Opérations et de la Technolofie à Ecobank Mali en procédant à la remise, dira que par ce geste , Ecobank démontre une fois de plus son attachement aux valeurs sociétales d’entraide et de prise en charge des populations les plus vulnérables. Il est soutenu dans ses propos par sa collègue Mme Yakaré Konfrou , directeur de la Conformité à Ecobank Mali qui a tenu à rassurer sur la pérennité des actions sociales de Ecobank en faveur des couches vulnérables. Les heureux bénéficiaires de cette généreuse donation de la banque n’ont pas manqué de signifier leur gratitude magnifiée de la plus belle manière par les prestations des enfants de l’AMALDEME. Soulignons que depuis 2019, le Groupe Ecobank s’est engagé à lancer un programme triennal relatif à la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles au sein des communautés d’Afrique. A ce titre Ecobank a effectué un don d’une valeur de 30 719604FCFA à l’Hôpital Gabriel Touré comme accompagnement à son programme de dépistage du col de l’utérus. Et en 2020, la banque a dirigé ses actions dans la lutte contre le diabète infantile, en cet effet elle a appuyé l’Unité de Diabétologie de l’Hôpital du Mali avec des dons d’une valeur totale de 8 868 300FCFA lesdits dons étaient composés de matériels médicaux et ont également servi à l’aménagement d’un espace de jeux pour les enfants atteints du diabète. Toujours au registre de ses réalisations en tant qu’entreprise citoyenne, Ecobank Mali en 2021, s’est consacrée à la sensibilisation, à la prévention et à la lutte contre les maladies non transmissibles en accordant une attention particulière la problématique de la santé mentale que la banque estime mis de côté. D’où la pertinence de cet important don à l’AMALDEME.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

