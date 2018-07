Le Mali est gravement malade, au point que la communauté internationale, les amis et autres partenaires sont accourus à son chevet.

Oui, le Mali est malade, à cause de l’insécurité qui gagne dangereusement une grande partie du territoire nationale et qui menace incontestablement les pays limitrophes, notamment le Burkina Faso et la Côte D’Ivoire.

Le Mali est malade à cause d’une corruption généralisée qui est devenue un sport au sommet de l’Etat.

Le Mali est malade à cause de l’implication de la famille présidentielle dans la marche de l’Etat. Fils, neveux, beaux-frères, beaux-pères et autres amis sont aujourd’hui placés à tous les postes juteux et stratégiques de l’Etat.

Le Mali est malade à cause du manque de vision de son premier dirigeant qui, lors de son magistère, a survolé et ignoré son peuple. Coupé des réalités du pays, déconnecté du quotidien des Maliens, « Mansha Bourama » a échoué sur toute la ligne.

Le Mali est malade d’une classe politique alimentaire qui s’accroche à des intérêts personnels et qui sans vergogne, piétine les intérêts des populations.

Il urge de sauver le Mali ! Pour cela un remède miracle est là. Il s’agit de la Soumicilline, à l’image de la bipelliciline, qui a fait des miracles dans le domaine de la Santé. Alors, il est du devoir de tous les Maliens de se procurer, dès à présent, de ce nouveau produit (Soumicilline) et d’y administrer une petite dose au Mali, le 29 juillet prochain. Ainsi, le pays sera sauvé !

Sambou Diarra

