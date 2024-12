Rentrée solennelle de l’AMA-CESTI : La lutte contre la migration et le changement climatique au Mali au centre des débats !

Le samedi 21 décembre 2024, la Maison de la presse de Bamako a abrité la rentrée solennelle de l’Amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du Cesti de Dakar . L’événement était placé sous le thème “Migrations, genre et changements climatiques : comment construire et diffuser une bonne information ?”. Ladite cérémonie a regroupé de nombreux experts, journalistes, chercheurs et acteurs institutionnels pour aborder des sujets sur la migration.

La cérémonie a enregistré la présence du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, le président de la Maison de presse, Bandiougou Danté, le président de l’Ama-Cesti, Tiégoum Boubèye Maïga.

La migration demeure un thème très sensible. Le thème choisi par L’Ama-Cesti qui est “migration, changement climatique et genre” révèle des enjeux à la fois globaux et locaux. Face à cette situation, les médias sont sollicités pour sensibiliser et donner la bonne information afin de permettre aux jeunes et aux femmes de bien comprendre la question de migration. Car il faut le dire il y a beaucoup de préjugés et il faut interpeller les politiques publiques. A ce propos, le président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, a salué et félicité l’initiative de l’Ama-Cesti pour le choix porté sur ce thème. “Une organisation qui a, en son sein des journalistes de différentes générations, est à saluer”, a-t-il dit, ajoutant qu’il faut encourager les journalistes à s’intéresser davantage aux questions de migrations essentielles aujourd’hui.

Pour sa part, le président de l’Ama-Cesti, Tiégoum Boubèye Maïga, a noté que les journalistes doivent s’intéresser aux questions de migrations à travers la production d’une information véridique et stratégique pour atténuer les effets des migrations illégales et du changement climatique. “L’importance de la formation continue pour les professionnels de l’information est une nécessité”, dira-t-il. Selon le ministre des Maliens établis à l’extérieur et l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, “la protection des migrants s’impose aujourd’hui comme une priorité. Notre engagement commun est de voir la mise en œuvre des solutions durable pour relever les défis. Nous travaillons sans relâche pour renforcer la protection des Maliens établis à l’extérieur et créer des conditions favorables”.

Les Nations unies indiquent que sur les 281 millions de migrants internationaux dans le monde, 36 millions sont africains, mais 80 % de ces migrations africaines se font à l’intérieur du continent. Cette réalité, a poursuivi le ministre, mérite une couverture médiatique équilibrée pour déconstruire les préjugés. “Les migrations ne sont pas un problème à résoudre mais une réalité à gérer de manière humaine et stratégique”, a-t-il souligné.

La cérémonie a été marquée par les explications de deux modules décortiqués par deux figures emblématiques de la communication.

Siratigui Traoré, ancien journaliste à l’ORTM, a parlé de l’importance des médias pour fournir de bonnes informations, notamment pour prévenir les migrations forcées liées à des crises économiques ou climatiques. Et Mme Cissé Oumou Ahmar Traoré, spécialiste des questions de genre, a exposé sur les répercussions des changements climatiques sur les femmes et les enfants.

Il est à noter que le rôle des médias dans la mobilisation des décideurs et des communautés autour des enjeux climatiques et migratoires a également été souligné.

En outre, cette rentrée solennelle de l’Ama-Cesti a ouvert la voie à un journalisme plus engagé et inclusif, capable de répondre aux défis complexes. L’Ama-Cesti réitère son engagement à accompagner les professionnels des médias dans cette mission essentielle pour le développement durable.

Aoua Traoré

