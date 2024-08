Informations Météorologiques : Une opportunité pour les femmes agricultrices au Mali

L’adaptation au changement climatique est un défi pour notre agriculture. De plus en plus de solutions sont proposées par des start-up et des entreprises. Comment les femmes qui constituent aujourd’hui 49,7% de la population dont 70% vivant en milieu rural parviennent-elles à tirer profit des avantages et opportunités des informations météorologiques et climatiques pour capitaliser leurs productions et contribuer pleinement à la résiliente agricole ?

Au Mali, selon le dernier dénombrement général du RGH5 de 2022 réalisé par l’Institut National des Statistiques, les femmes constituent 49,7% de la population dont 70% en milieu rural. Elles sont de grandes contributrices à la réussite de l’agriculture au Mali et un pilier essentiel de l’économie nationale (49% du PIB). Cependant, ces femmes sont confrontées à des défis de taille, liés notamment au changement climatique dont les aléas menacent leurs productions et compromettent la sécurité alimentaire ainsi que leur autonomisation. Face à ces enjeux, des initiatives et programmes sont initiés pour faciliter leur accès aux informations météorologiques et climatiques afin qu’elles puissent s’adapter aux mesures d’adaptation et d’atténuation.

M. Sékou Faly Sissoko est Spécialiste de la pluie-atmosphère à Mali-Météo. Pour lui, « le rôle des femmes est crucial dans notre société, aussi bien au niveau de la famille que dans la constitution du revenu de la famille. Dans ce sens, il est nécessaire, pour les agricultrices, qu’elles soient renforcées dans l’appropriation des informations météorologiques et climatiques ».

Un avis partagé par de multiples acteurs des domaines de l’agriculture et du climat, des ONG ainsi que les actrices du monde agricole. En effet, conformément à l’ODD5 et la politique genre du Mali, des services centraux de l’Etat ainsi que le secteur privé, sont engagés à mettre à leur disposition ces informations afin d’optimiser leur travail.

Sur cette problématique, Mme Assitan Traoré, Cheffe de l’Unité Statistiques de la Cellule de planification et du développement rural, fait état de la prise en compte du genre dans les programmes d’information et de sensibilisation. Elle indique que les femmes sont régulièrement informées sur les documents du RGA (Recensement Général Agricole) pour une meilleure adaptation, ce qui contribue à renforcer les capacités de production des femmes ; confirme Mme Niagaté Goudo Kamissoko, présidente de la Fédération Nationale des Femmes Rurales.

« Grâce aux formations sur les changements climatiques les agricultrices savent désormais planifier leurs activités. Elles savent la période optimale pour semer, irriguer, récolter ou faire de la contre-saison partout au Mali. Il est également appris à nos membres comment produire des engrais biologiques favorables aux sols. Elles connaissent l’importance d’adapter leurs activités aux conditions climatiques car elles savent les risques de pertes qui y sont liées », a-t-elle expliqué.

« Nous avons participé à différentes formations sur le changement climatique sous l’initiative de la CAFO et d’autres structures. Nous avons appris les mesures d’adaptation. Et depuis lors, nous savons comment diversifier nos cultures en fonction des périodes et saisons », affirme à son tour Sitan Diarra membre de la CAFO démembrement Kolokani (Coordination des Associations et ONG féminines du Mali).

De nombreux témoignages corroborent ceux de Mme Niagaté, à savoir l’implication des structures étatiques et privées aux côtés des agricultrices dans le cadre du renforcement de leurs capacités en matière d’information sur le changement climatique et les mesures d’adaptation et d’atténuation. Parmi ces structures, on peut citer la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali, la Chambre régionale d’Agriculture du Mali, la Cellule de Planification de Statistiques, la CAFO, le FAWE entre autres.

Besoin de simplification et d’adaptation des informations météo et climat

Malgré ces différentes campagnes d’informations sur les données statistiques et climatiques et le changement climatique, de nombreuses personnes ne comprennent pas toujours les informations météorologiques, précisément l’interconnexion entre la météo et le climat. Pour une meilleure compréhension du public, les experts de Mali-Météo encouragent la simplification des termes techniques portant sur la météo ou le climat pour la bonne assimilation par les utilisatrices.

D’où la conviction de M. Ibrahima, Spécialiste Genre et VBG au Projet Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PHASAOC), d’améliorer l’accès aux informations, les revoir, les varier et les adapter en fonction des cibles pour maximiser les avantages et opportunités, notamment pour les agricultrices.

Khadydiatou SANOGO

