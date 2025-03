Initiative “Minisiri ka kènè”: Le ministre Fomba à l’écoute de la jeunesse malienne

𝐋𝐞 m𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐉𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬, c𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥’I𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 c𝐢𝐯𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 C𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 c𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞, 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥 𝐊𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦 Ibrahim 𝐅𝐨𝐦𝐛𝐚, a entamé depuis le début du mois de ramadan la deuxième édition de son initiative ” Minissiri ka kènè “, une rencontre d’échange avec les jeunes, les femmes et les autorités administratives et traditionnelle des différentes communes de Bamako et environs.

Objectif majeur: écouter les jeunes et apporter des réponses claires à leurs préoccupations. L’initiative minisiri ka kène, qui entre dans le cadre du mois de ramadan, est saluée par les différentes autorités communales.

Au cours des rencontres en communes II, V et VI, les jeunes ont directement échangé avec le ministre sur des questions essentielles, notamment la préservation des infrastructures dédiées au sport et à la jeunesse, les efforts du ministère pour lutter contre la consommation de la drogue, ainsi que les mesures mises en place pour améliorer l’insertion socio-professionnelle des jeunes. Des questions sur la gestion et l’aménagement des terrains de sports dans les communes ont aussi été soulevées par les jeunes lors des différentes rencontres, mais le ministre, en bon leader, a orienté les jeunes vers les mairies qui sont responsables des espaces publics dans les communes.

Ces échanges ont été l’occasion pour le ministre de réaffirmer l’engagement du gouvernement à accompagner la jeunesse dans son développement et son épanouissement.

Djibril Sacko.

Source : La Différence

Commentaires via Facebook :