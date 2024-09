Inondations : Les populations sinistrées de Gao au cœur des préoccupations du gouvernement

Dans le cadre du lancement des activités de la Semaine nationale de la réconciliation (SENARE) à Gao, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré a procédé à la remise de 5 tonnes de riz et 500 kits scolaires pour accompagner les 35 291 personnes, des 3912 ménages touchés par les inondations dans la région de Gao.

Dans le cadre du lancement des activités de la Semaine nationale de la réconciliation (SENARE), une impressionnante délégation de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a visité la «Cité Naata», c’est-à-dire la «Cité de l’espoir». Fruit du partenariat entre le gouvernement malien et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), elle abrite les déplacés internes et les réfugiés du Burkina Faso et du Niger. Bâtie sur une superficie de 10 hectares, la cité regroupe un total de 1 288 personnes réparties entre 54 ménages pour 226 maisonnées de deux pièces chacune. La Cité comprend un dispensaire, une maternité, une école, un marché et un espace dédié aux activités de maraîchage.

Cette solidarité toute sahélienne a été appréciée à sa juste valeur par les résidents de la cité. «On ne se sent pas du tout étranger ici. Nous bénéficions de l’appui des autorités et la sécurité règne. Ce qui vaut de l’or à nos yeux pour qui sait que nous avons fui l’insécurité dans nos localités pour nous retrouver ici, en terre sahélienne du Mali», a lâché le président des déplacés du Burkina Faso.

Les ministres du Burkina Faso et du Niger se sont dits réconfortés de la réalisation de cette cité et des conditions de vie de leurs compatriotes. Ainsi disent-ils, «l’élan de solidarité est bien visible et il accentue la lutte contre le terrorisme et constitue une source d’inspiration pour nous». Quant au Colonel-major Ismaël Wagué (ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale), il a salué les efforts louables de son homologue de la Santé et du Développement Social et a déclaré que les trois pays de l’AES sont un même peuple poursuivant les mêmes objectifs. Soucieux de l’environnement, les quatre ministres ont immortalisé leur passage à la «Cité Naata» par la plantation d’arbres. Le ministre de la Santé et du Développement social prévoit de développer la même initiative pour les réfugiés et les déplacés à Mopti et Bamako.

Dans la cité des Askia, les ministres Ismaël Wagué (de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale) et Médecin-colonel Assa Badiallo Touré (de la Santé et du Développement Social) étaient accompagnés par Mme Nandy Samé Diallo (ministre de la Solidarité, de l’Action Humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille du Burkina Faso) et Général de Brigade Mohamed Toumba Boubacar (ministre d’Etat, de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire du Niger) venus apporter la solidarité des peuples de l’AES.

De retour de Gao, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré a mis à profit le temps de l’escale technique pour rencontrer les directeurs régionaux et les chefs de services relevant de son département. Il s’agissait des Directions régionales de la Santé, du Développement Social et de l’Économie Solidaire, de la CMSS, de l’INPS et de la CANAM. L’objectif était de s’enquérir de leurs conditions de travail et de les encourager à faire de leur mieux afin que les services tiennent le cap de la performance attendue du ministère.

Naby

Avec le Réseau de Communication du MSDS

