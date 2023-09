INPS : Toit et joie

Parce que sans toit, la famille ne peut se constituer et s’épanouir, l’Institut national de prévoyance social (INPS) œuvre en faveur du logement de ses salariés demandeurs.

Les logements permettent d’améliorer la qualité de vie des employés, en réduisant notamment le stress lié à la recherche d’une habitation. En plus d’être un atout pour les employeurs en termes de recrutement, de rétention des talents et de fidélisation. L’avantage logement permet aussi d’augmenter la productivité des salariés en réduisant les temps de déplacement. Enfin, cela peut être un moyen pour l’INPS de s’engager en faveur de l’équilibre vie professionnelle, la vie personnelle de leurs employés. Toit et joie riment fort bien.

Dès lors, il s’est avéré revivifiant de mettre à la disposition des agents de parcelles objet de titre foncier. Les fruits ont répondu à la promesse des fleurs. A en juger par un décompte établi 20 ans après la création de la Coopérative de l’habitat de l’INPS. Au total, Modibo Danion, président de la Coopérative, a dénombré 1182 lots à usage d’habitation. En 20 ans, la coopérative a tracé son sillon et le temps était venu d’injecter une dose d’innovation, comme il l’a si bien brièvement résumé au cours de l’Assemblée générale de restitution qui a sanctionné sa tournée. « En 2022, sous l’impulsion de la Direction générale de l’INPS [NDLR : Ousmane Karim Coulibaly] la Coopérative a décidé de passer à une étape supérieure, celle de la construction en transformant les parcelles nues qui ont souvent fait l’objet de spéculations, en maison d’habitation sous forme de cité moderne à l’instar de certains pays voisins ». En prenant bien de préciser pour lever toute équivoque que dans « le cas spécifique de la coopérative n’est pas propriétaire des parcelles, mais elle a facilité l’acquisition des terrains à usage d’habitation pour tous les membres qui en ont fait la demande à travers toutes les régions du Mali et le district de Bamako. Dans la mesure où les propriétaires des parcelles sont les salariés de l’INPS, travaillant dans toutes les régions, sur initiative de la Direction, la coopérative a entrepris une mission d’information et de sensibilisation sur le programme afin d’avoir une large adhésion»

Trois types de logements (F3 -F4 -F5) sont retenus sur la base d’un cahier de charge élaboré par le consultant et qui ont vu cinq entreprises faire des propositions de plan assorties de coûts unitaires. En somme, un document qui a fait l’objet d’une tournée d’explication avec l’appui du consultant dans toutes les régions du Mali et le district de Bamako de février à juin.

Des prêts à conditions douces !

Le document final concocté par le consultant a pris en compte le cas spécifique de l’INPS et s’est nourri de nombreuses expériences similaires menées dans les pays voisins dont le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Maroc dans le domaine de la réalisation des cités pour le personnel. Au besoin, la Coopérative s’est fendue de doléances formulées à l’endroit de la Direction générale de l’INPS dont les grandes lignes ont trait à l’octroi sous forme d’avance à la coopérative, sur une durée de 12 mois un montant de deux milliards qui sera logé dans un compte séquestre afin de pouvoir financer les travaux de construction avant l’obtention du crédit acquéreur par les 75 premiers postulants, ou avaliser ce montant auprès d’une banque à un taux bonifié pour la coopérative, l’accompagnement du personnel dans l’obtention du crédit acquéreur auprès d’une banque ou des établissements bancaires de la place à des taux bonifiés à hauteur de 5% par exemple ».

Le Directeur général a pris bonne note des doléances soulevées qu’il ambitionne de soumettre à l’appréciation du prochain Conseil d’administration de sa structure. Persuadé que « tout ce qui concerne le bien être du personnel, nous ne ménagerons aucun effort pour que celui-ci puisse être réalisé ; car nous sommes convaincus, que la satisfaction de nos usagers est étroitement liée au cadre de vie et conditions de travail de l’ensemble du personnel de notre institut ». Les yeux sont donc tournés vers cet important rendez-vous d’où sont attendus des décisions importantes sensées apporter du baume au cœur des travailleurs et de leurs familles. D’ores et déjà, le président du Conseil d’administration, Yacouba Katilé, présent à la rencontre, a donné le ton. Sans ambages, il s’est érigé en apôtre du combat en faveur des « meilleures conditions du travailleur non seulement au service mais également chez lui à la maison ». Au nom de ce principe il a rassuré la Coopérative de « la disponibilité du Conseil d’administration à donner son quitus pour la réalisation dudit projet de logements au bénéficie du personnel de l’INPS ».

Fanfan

Commentaires via Facebook :