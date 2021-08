Inventaire du parc auto du ministère de la santé et du développement social : Diéminatou Sangaré annule le processus des réformes des véhicules L’ancien ministre Fanta Siby obligée de restituer ses véhicules

Afin de faire l’inventaire du parc automobile du ministère de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, a décidé de surseoir à toutes les réformes des véhicules jusqu’à nouvel ordre. C’est pourquoi, l’ancien ministre Fanta Siby et l’ex-chef de Cabinet du département ont été obligés de restituer leur véhicule, en attendant. Il s’agit de véhicules de marque V8.

L’actuel ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, semble être bien partie pour réussir sa mission. Sa nomination dans le gouvernement de Dr Choguel Maïga a suscité beaucoup d’espoir compte tenu de son riche parcours professionnel. Partout où elle est passée, cette dame a laissé de très bons souvenirs.

Nommée à la tête du ministère de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré a mis un accent sur la bonne gouvernance comme elle a toujours eu à le faire. Ainsi, la première décision à prendre fut l’annulation du processus des réformes des véhicules du département. Et une quinzaine de véhicules étaient concernés par ces réformes entreprises par l’ancien ministre, Dr Fanta Siby. Après avoir pris connaissance de ce dossier, la ministre, Diéminatou, a finalement décidé de sursoir à toutes les réformes.

La raison est très simple : il s’agit de faire d’abord l’inventaire du parc automobile avant toutes les réformes. Et aujourd’hui, le département ne dispose pas suffisamment de véhicules.

Pour la petite histoire, l’actuel ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’Action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, avait de la peine à se procurer un véhicule de service. Aujourd’hui, il est obligé de louer un véhicule pour ses voyages à l’intérieur du pays, faute d’un véhicule en bon état.

S’agissant des réformes, tous les véhicules concernés ont été finalement récupérés par le directeur des Finances et du Matériel du département, le colonel Boubacar Ouologuem. “Effectivement, nous avons décidé de surseoir au processus de réformes des véhicules jusqu’à nouvel ordre. A la date d’aujourd’hui, nous avons récupéré ces véhicules qui se trouvaient déjà avec certaines personnes. Parmi ces véhicules, il y a ceux du Cabinet et ceux qui appartiennent à la Direction des Finances et du Matériel” nous a confié le colonel Boubacar Ouologuem.

Selon nos informations, l’ancien ministre Fanta Siby et l’ex-chef de Cabinet disposaient des véhicules. “En fait, le véhicule V8 du ministre Fanta Siby (ancien modèle) était sur la liste des réformes, mais elle a restitué son véhicule tout comme l’ex-chef de Cabinet, un V8 aussi. C’est pour vous dire que nous avons tous les véhicules à notre niveau”, précise notre source. On parle d’un deuxième véhicule que l’ex-ministre Fanta Siby détenait également et qui a été finalement restitué.

“Nous avons décidé de surseoir aux réformes parce que, tout simplement, nous avons un problème au niveau de notre parc auto. On ne peut pas mettre en réforme des véhicules alors que le département ne dispose pas assez d’engins. Donc, le jour où nous aurons de nouveaux véhicules, nous allons relancer le processus des réformes. Pour le moment, nous avons décidé de suspendre. Et cette suspension ne vise personne”, nous a précisé la ministre Diéminatou Sangaré.

Selon nos informations, n’ayant pas un parc automobile assez fourni, tous les départements ministériels ont été obligés aussi de suspendre le processus des réformes des véhicules.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :