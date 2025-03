Journée Internationale des Droits de la Femme : Mme Wadidié Founé Coulibaly, une Amazone au service du Mali

À l’instar des femmes du monde entier, les Maliennes célèbrent, ce samedi 8 mars 2025, la Journée Internationale des Droits de la Femme. Une occasion privilégiée pour mettre en lumière les figures féminines qui, par leur engagement et leur patriotisme, ont marqué la vie de la nation. Aujourd’hui, nous vous présentons une femme d’exception, reconnue pour son intégrité, son dévouement et son attachement indéfectible à la patrie : Mme Wadidié Founé Coulibaly, ancienne ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

Parcours et Engagements : Qui est Mme Wadidié Founé Coulibaly ?

Née le 27 février 1983 à Dougabougou, Mme Wadidié Founé Coulibaly est titulaire d’un Master en Gestion des entreprises et administration. Son parcours professionnel débute à la Caisse Malienne d’Assurance Maladie (CMSS), où elle a exercé comme inspectrice de sécurité sociale de 2012 jusqu’à sa nomination au gouvernement. Syndicaliste engagée, elle a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment au sein du comité syndical de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale en tant que secrétaire aux relations extérieures, ainsi que dans la section SAG Syntag, où elle était secrétaire chargée des relations féminines.

Avant son entrée à la CMSS, elle a travaillé de 2010 à 2011 à WAMACOM Équipement SARL en tant que gestionnaire administrative et financière, où elle était responsable de la coordination des achats, du suivi des produits et de la satisfaction clientèle. Elle a également offert ses services en tant que bénévole à la Croix-Rouge Internationale. Forte d’une expertise avérée, elle a suivi en 2010 une formation au Centre d’Analyse Stratégique de Toulouse sur l’orientation de l’aide au développement en Afrique. C’est avec cette solide expérience qu’elle a été nommée ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille en juin 2021 sous le gouvernement de Choguel K. Maïga. Sa nomination a été le fruit de sa rigueur, de son franc-parler et de son profond engagement envers la nation.

Une Militante de Premier Plan

Mme Wadidié Founé Coulibaly s’est illustrée par un engagement politique et citoyen sans faille. Elle a joué un rôle majeur dans les mouvements populaires ayant marqué l’histoire récente du Mali. Fervente défenseuse des intérêts du peuple, elle fut en première ligne du mouvement “An Tè, A Bana”, qui a contribué à faire échouer le projet de révision constitutionnelle porté par le Président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Elle s’est également imposée comme une figure incontournable du mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts, participant activement aux manifestations citoyennes. Son engagement l’a souvent conduite à passer des nuits entières sur le boulevard de l’Indépendance, au côté du peuple, dans la lutte contre le régime en place à l’époque.

Son parcours témoigne d’une résilience à toute épreuve et d’un profond attachement aux valeurs démocratiques et républicaines. Une Actrice Clé dans la Médiation et la Cohésion Sociale. Mme Wadidié Founé Coulibaly ne s’est pas limitée à la contestation. Convaincue que le développement passe par la paix et l’unité nationale, elle a effectué plusieurs missions dans le Nord du Mali, œuvrant pour le dialogue intercommunautaire, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Son implication dans ces efforts de médiation a renforcé son aura auprès des populations maliennes, qui la considèrent aujourd’hui comme une véritable artisane de paix.

Une Femme de Conviction au Service du Mali

L’une des qualités qui distinguent Mme Wadidié Founé Coulibaly est sa loyauté inébranlable envers la nation. Contrairement à certains cadres qui, une fois remerciés de leur poste, deviennent des opposants farouches, elle a choisi de rester engagée aux côtés des autorités maliennes pour contribuer à la construction du pays.

Depuis son départ du gouvernement, elle demeure une personnalité influente et sollicitée par diverses associations, mouvements et organisations citoyennes. Son charisme et son sens du devoir font d’elle une référence incontestée sur la scène politique et sociale.

Une Femme à Suivre et à Méditer

Mme Wadidié Founé Coulibaly incarne l’exemple même du militantisme engagé et du patriotisme sincère. Son parcours, marqué par la détermination et le courage, est une source d’inspiration pour les jeunes générations.

À travers son combat, elle nous rappelle que le Mali a besoin de leaders authentiques, prêts à se battre non pour leurs intérêts personnels, mais pour le bien-être collectif.

En cette Journée Internationale des Droits de la Femme, elle mérite amplement d’être célébrée comme une Amazone au service du Mali.

Kara Dembélé

