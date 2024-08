Journée mondiale de l’humanitaire : Le Ministre Assa Badiallo Touré loue les efforts américains dans la mobilisation de l’aide humanitaire

En prélude à la Journée mondiale de l’humanitaire (JMH/19 août 2024), l’ambassadrice des Etats-Unis au Mali et le ministre de la Santé et du Développement social ont co-présidé une cérémonie mettant en exergue les engagements des Américains dans le domaine. C’était mercredi dernier (14 août 2024).

Mettre en lumière l’engagement américain dans les efforts humanitaires au Mali ! Tel était l’objectif principal d’une cérémonie organisée mercredi dernier (14 août 2024) par l’USAID-Mali et le Bureau de la population, des réfugiés et de la migration du Département d’Etat américain. L’événement a été co-présidé par l’ambassadrice des USA au Mali et le ministre de la Santé et du Développement social, respectivement Mme Rachna Korhonen et le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré. Il a été organisé en prélude à la Journée mondiale de l’humanitaire (JMH/19 août 2024) qui met cette année l’accent sur l’importance, l’efficacité et l’impact positif du travail humanitaire.

Avec le thème «Agir pour l’Humanité», la campagne de cette année a surtout mis en évidence la nécessité de renforcer le droit international humanitaire face aux attaques croissantes contre les humanitaires et les civils. A noter que, en partenariat avec le gouvernement malien, les ONG et les communautés locales ainsi que les États-Unis ont joué un rôle clé pour répondre à la crise humanitaire au Mali au cours des dix dernières années. À travers ces partenariats, plus de 3 millions de Maliens vulnérables ont bénéficié d’une aide essentielle.

Pour la circonstance, Mme Rachna Korhonen a «réitéré le soutien» de son pays pour mobiliser l’aide humanitaire nécessaire au Mali. Dans leurs interventions l’ambassadrice des Etats-Unis et le Directeur général adjoint de l’USAID-Mali (Richard Kimball) ont aussi mis en évidence et salué «l’engagement indéfectible et la persévérance des travailleurs humanitaires». La diplomate américaine a aussi tenu à réaffirmer le soutien constant et indéfectible de son pays à la cause humanitaire.

«Le gouvernement fait de son mieux pour être le plus proche», a assuré le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré qui n’a pas manqué de remercier l’USAID-Mali pour les 128 millions de dollars (environ 76 864 000 000 milliards de F CFA) mobilisés pour l’humanitaire. Au nom des autorités maliennes, elle a salué les efforts des acteurs humanitaires qui œuvrent au quotidien à apporter secours et espoir à ceux et celles qui en ont le plus besoin, parfois au péril de leur vie. Elle a rappelé que cette journée «revêt une importance particulière» dans un contexte marqué par des défis multiples exacerbés par les conflits armés et les effets du changement climatique qui ont conduit à des déplacements massifs des populations, une insécurité alimentaire et une plus grande vulnérabilité des communautés.

A noter que, depuis 2003, la Journée mondiale de l’aide humanitaire est célébrée chaque année le 19 août, en hommage aux travailleurs humanitaires. C’est une campagne du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Les efforts déployés cette année dans le cadre cette journée portent sur la banalisation des attaques contre les civils, y compris les travailleurs humanitaires, et sur l’impunité au regard du droit international humanitaire.

Chaque année, le thème de la JMH permet de rassembler les partenaires de l’ensemble du monde humanitaire afin de promouvoir la survie, le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises ainsi que la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires.

Naby

Commentaires via Facebook :