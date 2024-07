La deuxième réunion du Comité de Pilotage des réparations de l’affaire Al Mahdi Al Faqi suite à la destruction des bâtiments protégés s’est tenu au Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme le vendredi 05 juillet 2024 par les membres de la Coordination et le Suivi des mesures de réparations collectives relatives à l’entretien et la réhabilitation des bâtiments protégés de Tombouctou à travers le Programme de réparations collectives relatives. Elle a été présidée par le Ministre Andogoly GUINDO en présence virtuel de la responsable du Fonds au profit des Victimes de la Cour Pénale Internationale (CPI) Mme Aude Le Goff et de la présence physique du Représentant du Chef du Bureau de l’UNESCO au Mali M Ali Daou et des représentants des ambassades de la République Fédérale d’Allemagne et du Canada au Mali.

A travers l’Ordonnance de réparation rendue par la CPI dans l’affaire Al Mahdi Al Faqi suite à la destruction de dix bâtiments protégés (Mausolée Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit ; Mausolée Cheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti ; Mausolée Alpha Moya ; Mausolée Cheikh Mouhamad El Mikki ; Mausolée Cheikh Abdoul Kassim Attouaty ; Mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi ; Porte de la mosquée Sidi Yahia ; Mausolée Ahmed Fulane ; Mausolée Bahaber Babadié ; Mausolée Cheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani.) à Tombouctou en 2012 et 2013 , le 17 août 2017, a prévu une série de mesures telles que l’indemnisation, le soutien psychologique, la commémoration, la réhabilitation et l’entretien des bâtiments protégés et une réparation symbolique à travers l’Euro symbolique à la communauté malienne et à la communauté internationale en 2021 dont le Fonds au Profit des Victimes est chargé de sa mise œuvre . C’est ainsi que le Fonds a mis en place un vaste programme de réparations collectives relatives à l’entretien et à la réhabilitation des bâtiments protégés de Tombouctou, aux commémorations et à la réparation socio-économique de la communauté de Tombouctou. C’est ainsi le comité de pilotage a été mis en place pour mission d’élaborer, de coordonner et de suivre les mesures de réparations collectives relatives à l’entretien et la réhabilitation des bâtiments protégés de Tombouctou initié par le Ministère de l’Artisanat, de la Culture de l’Industrie Hôtelière et de du Tourisme.

Pour cette deuxième réunion du comité de pilotage, elle a permis de faire le point complet des activités réalisées par le Fonds et ses partenaires depuis le lancement du programme de réparations en 2021 à travers les trois principaux dispositifs (la Restauration du Patrimoine Culturel, la commémoration, la Résilience Économique, et l’accompagnement psychosocial fourni des victimes.)

Au cours de la réunion la responsable du Fonds au profit des Victimes de la Cour Pénale Internationale (CPI) Mme Aude Le Goff a fait le point des activités réalisées tel que la réhabilitation des murs de clôture des cimetières abritant les mausolées; reconstruction du mausolée Cheick Mohamed Mahamoud Ben Cheick Al Arawani ; plantation d’arbres et de haies vives autour des bâtiments protégés ; amélioration de l’éclairage autour des mausolées et mosquées ; Renforcement des capacités de la corporation des maçons ; renforcement des capacités de la communauté à travers la Mission Culturelle de Tombouctou et la mise en place d’un mécanisme de soutien à l’entretien des bâtiments protégés. Mais pour les perspectives, il reste la finalisation des travaux de plantation d’arbres et de haies vives autour des quatre cimetières (Alpha Moya, Trois Saints, Cheick Sidi El Moctar El Kounti et Sidi Mahmoud), d’ici décembre 2024; mise en œuvre des travaux d’électrification solaire des 10 bâtiments protégés (d’ici fin novembre 2024) ; opérationnalisation du fonds pour l’entretien des Bâtiments protégés de Tombouctou (d’ici fin décembre 2024) ; mise en œuvre des activités additionnelles qui seront retenues et l’organisation d’une cérémonie officielle de réception des travaux avec les autorités nationales et les partenaires. Par rapport aux difficultés rencontrées, il y’a l’insécurité et ses impacts sur les activités et les acteurs ; difficultés d’approvisionnement du chantier en matériaux et matériels (cornières et fil barbelé) ; flambée des prix des produits ; l’expression des nouveaux besoins relevés par les communautés bénéficiaires auxquels notre budget ne peut pas couvrir ; occupation des abords immédiats des cimetières des alentours immédiats du cimetière par des activités diverses : matériaux de construction, garages, dépôts sauvages d’ordures. Tous ces éléments exercent une pollution environnementale et une forte pression sur les cimetières et mausolées qu’ils abritent ; retard dans l’opérationnalisation du fonds pour l’entretien des bâtiments protégés et enfin l’insuffisance de budget pour la mise en œuvre des activités.

Quant au Projet de renforcement de la résilience morale individuelle et collective de la communauté de Tombouctou ». Ce projet s’articule autour de deux volets à savoir : 1 Les mesures de réparation psychologique qui l’accompagnement aux personnes vulnérabilisées par l’affaire les animations des rondes communautaires sont réalisées dans les différents quartiers et secteurs de Tombouctou dans le but de réhabiliter un grand nombre de victimes à moindre coût à travers la “thérapie communautaire intégrative. Cette approche a été reconnue d’utilité publique et permet d’apporter une réponse collective aux dommages psychologiques résultant des crimes les plus graves. Elle est basée sur la communauté et les relations avec les autres et renforce la résilience au niveau de la communauté. De nos jours 30 cycles de thérapie communautaire ont été organisés à Tombouctou, auxquelles ont participé 720 personnes, 558 femmes et 162 hommes. A ajouter que cette activité est aujourd’hui conduite par la communauté elle-même à traves 8 relais communautaires déjà formés en mai 2024 sur le module 1 de la TCIS (thérapie communautaire intégrative et Systémique ; 2. Les mesures de commémoration que suite à un long processus de consultation de la communauté de Tombouctou le comité communal de commémoration a sélectionné deux mesures de commémoration parmi les 14 mesures de commémoration pré-identifiées au niveau des cinq comités de commémoration : L’érection d’un monument de commémoration, ou mémorial, sous la forme d’une Walaha. Les membres des comités de commémoration et du comité municipal ont approuvé la structure finale. La construction de cette œuvre commémorative – intitulée « LOUHA» dont le lancement des travaux a eu lié le 1er mars 2024 est totalement achevé La réception technique a été faite le 8 mai 2024 en présence des parties prenantes. La construction d’une salle supplémentaire au musée de Tombouctou, dédiée aux mausolées afin de conserver des supports matériels ou immatériels relatifs aux mausolées et de témoigner du rôle des mausolées dans la vie quotidienne des tombouctiens. La réalisation de cette salle additive a été faite dans la même période que le monument LOUHA suite à la session délibérative du conseil municipal de Tombouctou le mardi 13 février 2024 autorisant la construction des deux ouvrages mémoriels.

Pour M Ali Daou , le représentant du chef du bureau de l’UNESCO Mali dira que c’est un motif de satisfaction pour l’UNESCO de poursuivre sa collaboration inédite avec la Cour Pénale Internationale (CPI) et son Fonds au Profit des Victimes (FPV) dans le cadre de la protection du patrimoine culturel à travers le projet < Réhabilitation et valorisation des bâtiments protégés à Tombouctou », qui constitue un des volets du programme de réparations collectives , financé le Fonds et ses partenaires dont l’Allemagne et le Canada ; et que le taux de réalisation du projet est de 70%.

En croire M Andogoly GUINDO, Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme expliquerai de façon spécifique, le programme de réparations a permis, dans une approche participative et inclusive, de réaliser plusieurs activités. Il s’agit, notamment, la réalisation des études techniques et architecturales, la reconstruction d’un mausolée détruit, le renforcement de la protection des mausolées de saints par la réhabilitation du mur de clôture de deux cimetières et le lancement des travaux de plantation d’arbres et de haies vives autour des enceintes des cimetières. Ont été également exécutés, la construction d’une nouvelle salle d’exposition au Musée Municipal de Tombouctou dédiée aux mausolées, la construction d’un monument de commémoration (LOUHA) en la mémoire de l’événement de 2012 à Tombouctou, l’assistance psychosocial et « thérapie communautaire » au bénéfice des victimes, le renforcement des capacités des communautés sur les techniques d’architecture en terre et en montage de projet.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :